Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Oranienburg. Im August wäre Friedrich Ludwig Dulon 250 Jahre alt geworden. Zu seiner Zeit ein Star, ist der Nachruhm des Querflötisten, der seinerzeit mit fremden und eigenen Kompositionen in halb Europa Erfolge feierte, verblasst.

Ganz vergessen ist der gebürtige Oranienburger, der allerdings mit seinen Eltern als Vierjähriger nach Havelberg umzog, aber doch nicht: Das Regionalmuseum Oberhavel hat Dulon jetzt einen Abend gewidmet, unter anderem auf eine Anregung des Tenors und ehemaligen Rostocker Theaterintendanten Peter Schneider und anderer hin, die sich für eine Wiederbelebung der Erinnerung an den großen Flötisten stark machen.

Begleitet von Marcus Lörincz am Klavier, gestalteten die Soloflötistin und Musikschullehrerin Esther Krombholz und die 15-jährigen Schülerinnen Vanessa Freyer und Charlotte Hoffmann von der Musikschule Barnim das Konzert. Die Mädchen kannten Dulon zuvor nicht und hatten die melodischen Duette für zwei Flöten eigens einstudiert. Die vorwiegend fröhlichen, temporeichen Stücke verlangten ihnen viel Fingerfertigkeit und musikalisches Aufeinandereingehen beim Kanon ab.

Regionalmuseums-Pädagogin Lea Hentschel führte gekonnt und mit vielen Anekdoten durch den heiteren Abend. So hat Dulon, der in seinen ersten Lebenswochen durch eine falsche Behandlung fast erblindete und lediglich noch Schnee und Kerzenlicht wahrnehmen konnte, zeit seines Lebens sogar in Versen vor "stümperhaften Augenärzten" gewarnt. Schon als Kind prägte er wie zur Kompensation aber ein phänomenales Gedächtnis aus. Nicht nur die Lieder aus dem Dreißigjährigen Krieg, die sein Kindermädchen dem kleinen Friedrich sang, konnte er sich merken, sondern angeblich ganze Flötenkonzerte nach nur einmaligem Hören. Als Achtjähriger zwang er seine für die Querflöte an sich noch zu kleinen Finger schon zu Meisterleistungen, mit neun gab er in Stendal sein erstes Konzert.

Sein Vater war sein erster Flötenlehrer und wurde sein Begleiter auf seinen "musikalischen Wanderungen", wie Dulon seine Tourneen nannte. Dulon reiste schon als Jugendlicher viel, seine Konzert machten ihn an mehreren europäischen Höfen berühmt. Mit 23 hatte er nach einigen Jahren als Hofmusiker von Katharina der Großen für sein weiteres Leben "ausgesorgt" - er wurde 57 Jahre alt. Zudem verkehrte er mit den künstlerischen Großen seiner Epoche. Von seiner alten Heimat sagte er später, er wisse noch, wie Oranienburg rieche.

Dulon blieb unverheiratet und hatte keine Kinder. Und doch saß mit Jakob von Saldern am Freitag ein über fünf Generationen entfernter Verwandter im Publikum, der von Dulons Bruder abstammt.

Friedrich Hölderlin ist heute als Dichter bekannt; er sei aber auch der Flötenschüler, dem er nichts mehr beibringen könne, sagte Dulon über Hölderlin, der offenbar selbst erstklassig spielte. Der Schriftsteller Christian Martin Wieland war ein Fan von Dulon und ließ sich von ihm auch dessen Autobiografie in die Feder diktieren, aus der Lea Hentschel zitierte. Die Werke des Hofkomponisten Johann Joachim Quantz kannte Dulon auswendig. Carl Philipp Emanuel Bach soll er zu seiner auch heute noch gespielten "Hamburger Sonate" inspiriert haben. Ein Stück von Quantz sowie der erste Satz dieser – zugegebenermaßen auch wunderbaren und von Esther Krombholz virtuos interpretierten – "Hamburger Sonate" rahmten den Dulon-Abend perfekt passend ein.

Dem erstenmusikalischen Abend im Regionalmuseum sollen weitere folgen. Mit der neuen Serie "Literaturfieber" geht es im Januar weiter.

Zwei Fragen an:

Esther Krombholz, Flötistin

Frau Krombholz, wenn Dulon so virtuos Flöte gespielt hat, sind dann auch seine Kompositionen schwer zu lernen?

Ich würde schon sagen, Anfänger wären überfordert. Es ist eine anspruchsvolle Musik, mit der man sich erst mal auseinandersetzen muss. Andere Melodien sind vielleicht etwas eingängiger. Sein Schwerpunkt liegt auf den Duetten.

Haben Sie eine Idee, warum Dulon heute nicht mehr viel gespielt wird?

Nein, eigentlich nicht. Musikalisch passt er genau zu den anderen Komponisten seiner Zeit. Vielleicht stehen zu oft immer dieselben Stücke auf den Spielplänen. Aber wir können ja zu seiner weiteren Bekanntheit beitragen.