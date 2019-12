Manuela Bohm

Semlin (MOZ) Klein aber sehr fein und gut besucht - das lässt sich sicher über das 4. Semliner Weihnachtswunder sagen, das am vergangenen Samstag Gäste aus nah und fern in den Rathenower Ortsteil zog.

"Die ersten Gäste kamen schon vor unserer Eröffnung um 14.00 Uhr und schauten sich um", heißt es von den Veranstaltern aus Semlin. Bei fast trockenen und für die Jahreszeit recht milden Wetter genossen die Besucher die verschiedenen Angebote der Stände. "Die Händler waren zufrieden." Überall roch es verführerisch nach leckerem Essen und fruchtigem Glühwein. An Feuerschalen wurde Stockbrot gebacken, selbstgebackener Kuchen konnte bei einer Tasse Kaffee im Gemeindehaus genossen werden. "Auch die Aussteller in der Scheune wurden zahlreich besucht", wissen die Organisatoren. Dort wurde den Gästen zahlreiche Bastelworkshops geboten. Es entstanden aus Kugeln und Herzen aus Styropor kleine Hingucker sowie ein Kerzenhalter in Form eines Schneemannes. Kleine Schatztruhen konnten von den Kindern bemalt und mit einer Bordüre verziert werden. Viele Deko-Ideen wurden umgesetzt.

"Unsere Gäste könnten für sich oder für ihre Lieben ein Foto von der Kulisse, Rentiere mit Schlitten, machen."

Begeistert wurden die Besucher auch von den verschiedenen musikalischen Beiträgen, die live vorgetragen wurden. Das Blasorchester sorgte für die passenden Klänge eines Weihnachtsmarktes. Aber auch die Linedancer aus Landin und der Abi-Chor des Jahn-Gymnasiums Rathenow kamen gut an.

"Wir Veranstalter und Organisatoren fanden den 4. Semliner Weihnachtsmarkt sehr gelungen und sind mit dem Resümee der Gäste sehr zufrieden."