Auch in diesem Jahr fehlte es nicht an reichlich Gefolgen zum Wintermarkt. © Foto: Schober

Franziska Schober

Brandenburg Mittelalterliche Pilger nahmen in diesem Jahr einen weiteren Weg als gewohnt auf sich um in historische, kulinarische und handwerkliche Genüsse zu kommen: Erstmals fand der traditionelle Wintermarkt nicht im Brandenburger Slawendorf, sondern im Naturschutzzentrum Krugpark statt.

"Die ersten Besucher waren bereits begeistert von dieser unglaublichen Ruhe im Kontrast zur Stadt. Die Stille des Waldes soll die Besucher hier noch einmal ganz anders zum Flanieren und miteinander ins Gespräch kommen anregen", sagt Thomas Rau, Geschäftsleiter vom Veranstalter Zeitreise Brandenburg. Er führt weiter aus, dass sich außer am Ort konzeptionell jedoch nicht viel verändert habe: "Unverändert ist es unser Ziel, einen winterlichen Markt zu präsentieren, wie er vor der Zeit des Christentums stattgefunden hatte. Dort ging es vorrangig um den Tausch von Ernteerzeugnissen. Deswegen auch Wintermarkt und nicht Weihnachtsmarkt. Und in diesem Jahr kommt, auch aus aktuellem Anlass, der Naturschutz dazu." so Rau, der weiter ausführt, dass die Unternehmergesellschaft zudem großen Wert auf eine gewisse Diversität von Angeboten legen Und so gab es neben gewerblichen Angeboten, Vereinen und Behindertenwerkstätten auch viele Mitmachaktionen. Vom Schmieden und Filzen über Kerzen ziehen, Armbänder kettnern und Und dem Reiten von Islandpferden – für Besucher jeden Alters wurde eine passende Aktivität geboten. Einen angenehmen Ausklang bei Stockbrot und Met erlebten die Besucher dann beim geselligen Zusammensitzen am Feuer.

Ein gutes Omen dafür, dass der Wintermarkt auch im kommenden Jahr im Naturschutzzentrum stattfinden wird.