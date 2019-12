Bernd Schönfelder

Ahrensfelde Acht Spiele ohne Sieg – das ist eine Situation, die das erfolgsverwöhnte Team von Grün-Weiss Ahrensfelde so gar nicht gewöhnt ist. Doch auch in Glienicke konnte die Mannschaft des Trainergespanns Sven Orbanke und Jürgen Beyer die Negativ-Serie nicht stoppen, unterlag beim BSC Fortuna Glienicke etwas überraschend deutlich mit 5:1.

Die Fortunen hatten sich nach ihrem Aufstieg noch einmal mit neuen Spielern verstärkt, Ahrensfelde dagegen war deutlich anzumerken, dass einige Leistungsträger fehlten.

Von Beginn an übernahm die Heimmannschaft um Trainer Sascha Flemming das Geschehen auf dem Platz. Die Ahrensfelder, im 4-1-4-1-System beginnend, versuchten ihrerseits mit einer Spitze den Gegner durch ein verstärktes Mittelfeld vom eigenen Tor fern zu halten. Bis zum Halbzeitpfiff des gut agierenden Schiedsrichtergespanns gelang es ihnen noch relativ gut. Zwar hatte Glienicke das Spiel unter Kontrolle, konnte aber aus seinen zahlreichen Angriffsversuchen noch kein Kapital schlagen. Zu oft versuchten es die Fortunen aber auch durch die Mitte mit teilweise langen Bällen aus der Innenverteidigung heraus. Erst als in der 44. Spielminute aus einem Angriff über die rechte Seite die Ahrensfelder Innenverteidigung auseinandergezogen wurde, gelang der finale Pass in die Schnittstelle der Abwehr. Von dort aus wurde der Ball noch einmal quer auf den von links einlaufenden Pierre Henkel gespielt, der keine Mühe mehr hatte den Ball zum völlig verdienten 1:0 einzuschieben.

Neu formiert in Hälfte 2

Mit dem 0:1 im Rücken stellten die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit auf ein 4-4-2-System um. Damit wollten sie etwas druckvoller agieren, um eventuell doch noch etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Der Gastgeber jedoch ließ auch weiterhin wenig zu, mehr als ein paar zaghafte Angriffsversuche der Ahrensfelder fanden auch in Halbzeit 2 nicht statt.

Stattdessen erzielte der Aufsteiger aus Glienicke bereits in der 51. Minute das verdiente 2:0, erneut durch ihren agilen Pierre Henkel. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen dem Ahrensfelder Torhüter und einem seiner Innenverteidiger. Nur zwei Minuten später schlugen die Hausherren wieder zu, die immer mehr verunsicherte Innenverteidigung der Gäste wurde erneut düpiert. Diesmal konnte sich Justin Hippe mit dem 3:0 in die Torschützenliste eintragen lassen. Ahrensfelde versuchte, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten. Dies gelang ihnen vorerst in der 62. Minute mit dem 3:1 durch ihren an diesem Tage noch agilsten Spieler Marc-Nelson Grzyb nach einem ihrer wenigen gut vorgetragenen Angriffe.

Die Freude währte aber nur kurz. Denn bereits vier Minuten später belohnte sich der beste Spieler des Tages, Mike Ryberg, mit einem satten Schuss zum 4:1 aus der zweiten Reihe. Spätestens jetzt war die Moral der Gäste endgültig gebrochen. Das Endresultat von 5:1 erzielte Justin Hippe in der 75. Spielminute, ebenfalls mit seinem zweiten Treffer an diesem Tage.

Enttäuschtes Trainergespann

Die Ahrensfelder Trainer Orbanke/Beyer waren sichtlich enttäuscht und sprachen von einer "desolaten Leistung" ihrer Mannschaft. "Uns fehlen zwei bis drei erfahrene Spieler. Die jungen konnten zu Beginn der Spielserie noch frischen Schwung reinbringen. Mit zunehmender Zeit aber merkt man ihnen die eben fehlende Erfahrung in solchen Spitzenspielen an", so fiel das Resümee von Trainer Sven Orbanke nach dem Abpfiff der Partie aus.

Ihr Gegenüber Sascha Flemming dagegen zeigte sich hoch erfreut von der überzeugenden Leistung seiner Mannschaft. Er "kenne Ahrensfelde so nicht", hatte mit einem solch hohen Ausgang nicht gerechnet. Er und seine Mannschaft "haben aber bereits nach zwanzig Minuten gemerkt, dass hier heute was geht. Einige der Ahrensfelder Spieler hatten schon zu diesem Zeitpunkt die Hände in den Hüften, das war schon ein Signal für uns".

Ahrensfelde: Dominik Vollmer – Leandro Weber (80. Felix Grünwald), Hagen Opitz, Alexander Kaatz, Arianit Cocaj (70. Nick Meißner), Blenard Colaki, Steven Knörnschild, Marc-Nelson Grzyb, Eduard Demcenko, Foday Darboe (65. Til Leifheit), Florian Redder