Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Den Ausgang des letzten Spiels in der ersten Halbserie hatten sich die Randberliner anders vorgestellt. Sie mussten sich mit 0:2 (0:2) beim TSV Schlieben geschlagen geben, der sich auf Tabellenplatz 13 verbesserte und nur noch drei Zähler Rückstand auf die Schöneicher (9.) hat.

"Wir sind gegen tief stehende Gastgeber früh durch einen Konter in Rückstand geraten. Sie haben uns danach das Spiel überlassen, in das wir dann nach 15 Minuten auch gut gefunden haben", sagt Ronny Huppert, der zusammen mit René Kanow die Germania trainiert. "Wir haben uns dann auch zahlreiche Möglichkeiten erarbeitet, konnten aber keine davon zu einem Tor nutzen. Entweder standen Abwehr und Torwart gut oder uns fehlte das nötige Quäntchen Glück." Rocco Schwonke hatte die Schliebener nach neun Minuten in Führung gebracht. Eine halbe Stunde später traf der ehemalige Fürstenwalder Robert Weinert nach einem Konter zum 2:0-Endstand.

In der zweiten Halbzeit spielte der Germania noch überlegener. "Doch wir konnten uns nicht mehr die ganz zwingenden Chancen erarbeiten. Am Ende können wir nicht zufrieden sein", erklärt Ronny Huppert. "Aber die Mannschaft hat engagiert gespielt." Nach der Weihnachtsfeier des Vereins am 21. Dezember in Schöneiche haben die Germania-Fußballer bis zum Trainingsauftakt Mitte Januar Pause.

Germania Schöneiche: Andrew Gilmour Graham – Felix Wiedenhöft, Martin Gruner, Lorenz Moritz (64. Christoph Engel), Christopher Schmidt – Paul Mitscherlich, Resad Demann – Kevin Kühnel, Nico Crusius (80. Angelo Küter), David Karlsch – Lars Dingeldey

Schiedsrichter: Hannes Hermann (Ludwigsfelde) – Zuschauer: 78