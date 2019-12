Claudia Duda

Borgsdorf (MOZ) Bis zu einer Höhe von drei Metern stand am Montag eine Birke in einem Waldgebiet an der Friedensallee in Borgsdorf in Flammen.Eine Joggerin hatte den Brand entdeckt.

Um den Baum herum waren Hölzer und Äste wie ein Lagerfeuer geschichtet. Wie die Polizei mitteilt, informierte die Frau die Polizei und die Feuerwehr. Sie konnte das Feuer durch Austreten und Auseinanderziehen der Hölzer nicht allein löschen.

Eine Selbstentzündung des Feuers kann nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ausgeschlossen werden. Durch das Feststellen und beherzte Handeln der Joggerin konnte ein größeres Feuer oder Übergreifen auf den Baumbestand verhindert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.