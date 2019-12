dpa

Potsdam/Frankfurt (Main) (dpa) In Brandenburg haben in diesem Jahr etwas weniger Unternehmen Insolvenz angemeldet als noch im Jahr 2018. Das ergab eine Analyse von Creditreform, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftsdatei gab es bis zum Ende des Jahres unter 10 000 brandenburgischen Unternehmen durchschnittlich 42 Insolvenzen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 meldeten noch 44 Unternehmen Insolvenz an.

Bei den Insolvenzquoten nach Bundesländern für das Jahr 2019 landete Berlin an der Spitze: Je 10 000 Unternehmen gab es dort nach Angaben von Creditreform 92 Fälle. Am wenigsten Insolvenzen gab es mit 33 Fällen je 10 000 Unternehmen demnach in Thüringen.

Bundesweit werden bis zum Ende des Jahres 19 400 Unternehmen Insolvenz anmelden, schätzen die Experten. Damit beträgt die seit Jahren anhaltende Abnahme der Insolvenzen nur noch 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr (19 410 Fälle).

Bei den Verbraucherinsolvenzen wurden bundesweit demnach 65 700 registriert - der niedrigste Wert seit 15 Jahren. Die Zahl für das Gesamtjahr 2019 hat Creditreform auf Basis der bis einschließlich November vorliegenden Fälle hochgerechnet.

Für das kommende Jahr erwarten die Experten allerdings einen Anstieg der Firmenpleiten auf 19 800 Fälle. "Die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland schlägt sich zunehmend in den Insolvenzzahlen nieder", argumentiert Creditreform.