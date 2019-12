Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Es ist kalt, nass und windig. Es ist körperlich schwere Arbeit, wenn die Grabungstechniker Schaufel für Schaufel Erde ausheben und auf ein Sieb verteilen, um nach Relikten einer längst vergangenen Zeit zu suchen. Mit der Indiana-Jones-Romantik aus den Filmen mit Harrison Ford hat die Arbeit von Jens Greif gar nichts gemein. Er ist der Grabungsleiter, der die noch bis nächste Woche laufenden archäologischen Voruntersuchungen zwischen Nassenheide und Löwenberg koordiniert. Dort, wo in der Zukunft die Trasse der neuen B 96 entlangführen soll, suchen er und seine Mitarbeiter nach Funden, die auf eine Besiedlung schließen lassen. Doch es ist nicht ihre Aufgabe, diese zu bergen. Das machen später andere. Jens Greif kommt die Aufgabe zu, anhand der bei den punktuellen Untersuchungen gefundenen Hinweise, die Bodendenkmale näher zu beschreiben. Wie groß ist die Fläche? Wie ist der Zustand? Greif und seine Kollegen sammeln Zahlen und Fakten und erarbeiten daraus Karten, anhand der bei den später folgenden Ausgrabungen die Funde geborgen und damit der Nachwelt erhalten werden können. Denn eines ist klar, wenn die Umgehungsstraße gebaut wird, dann wird das Bodendenkmal entweder zerstört oder unter der Straße "begraben".

Tatsächlich sind Jens Greif und seinen Kollegen fündig geworden. Doch die Ausbeute ist eher bescheiden: kleine Stücke, die jedoch sofort eingetütet und mit den Koordinaten beschriftet werden. "Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Fundstücke auszugraben. Vielmehr sollen wir ermitteln, wo welche liegen könnten", so der Archäologe. Dazu wird in einem ersten Schritt der Oberboden, also die dunkle Humusschicht abgetragen. Ist die darunter befindliche, helle Sandschicht zu sehen, geht es langsam weiter – mit Bagger und später auch mit Schippe. Dabei begutachtet ein Grabungstechniker den Aushub. Sollte sich in dem hellen Sand ein dunkler Fleck andeuten, dann geht es noch langsamer weiter.

Umgefallener Baum oder Axt?

"Manchmal handelt es sich nur um einen Baum, der einfach umgefallen ist", erklärt Greif. Doch manchmal ist auch ein Feuerstein oder ein Bruchstück davon, das die Jäger und Sammler als Pfeilspitze benutzt haben könnten, oder um sich daraus ein Werkzeug, beispielsweise eine Axt, zu bauen. Eine rötlicher Schein im Boden ist ein Indiz dafür, dass sich dort eine Feuerstelle befunden haben könnte. Sofern sich auf der Schaufel oder im Sieb ein Fundstück befindet, wird das natürlich geborgen. Ansonsten wird eben der Fundort markiert und kartiert, damit er ausgegraben werden kann.

Im Vergleich zu heute war Brandenburg früher deutlich geringer besiedelt. Doch es finden sich Hinweise darauf, dass es schon in der Mittelsteinzeit, als sich die Gletscher nach der Eiszeit zurückgezogen hatten, siedlungsähnliche Strukturen gegeben haben könnte. "Die Menschen haben sich dort niedergelassen, wo sie für ihr Vieh und sich Nahrung fanden. Gab es nichts mehr, haben sie ihre Sachen gepackt und sind weitergezogen. Zurückgelassen wurden abgebrochene Pfeilspitzen und Scherben. Genau danach suchen wir, weil sie belegen, wann und wie die Menschen das Land besiedelten", erklärt der Fachmann.