Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Zum bereits 30. Mal wird kurz nach Weihnachten in Falkensee um den Bürgermeisterpokal gekickt. Das Hallenturnier in der Stadthalle wird dabei erstmals über zwei Tage ausgetragen. Treten am 27. Dezember ab 17 Uhr zunächst Kreisfußball-Mannschaften aus der Region gegeneinander an - mit dabei sind verschiedene SV FF Mannschaften, Blau-Gelb Falkensee, der SV Dallgow, Lok Elstal und der Seeburger SV - so sind am 28. Dezember ab 15 Uhr höherklassige Teams dabei. So u.a. die Kicker vom SV Grün-Weiß Brieselang, der FC Strausberg, die erste Mannschaft des SV Falkensee-Finkenkrug, Eintracht Falkensee und der VfL Nauen. Auch der Sieger des Vortages erhält hier einen Startplatz.

An beiden Tagen wird es eine Zuschauerverlosung geben. Tickets für das Hallenfußball-Spektakel gibt es zum Heimspiel des SV FF gegen den Brandenburgliga-Spitzenreiter RSV Eintracht (14. Dezember, 13 Uhr, Sportplatz Leistikowstraße) oder via E-Mail an info@svff.de. Einzelkarten kosten 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kombitickets für beide Tage sind für 10 Euro, ermäßigt für 6 Euro, erhältlich.