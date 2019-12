OGA

Oranienburg Vier Kinder aus der Katholischen Kirchengemeinde Oranienburg sind am 7. Januar dabei, wenn Sternsinger aus ganz Deutschland anlässlich des Dreikönigstags im Bundeskanzleramt singen. Die vier Kinder vertreten das Berliner Erzbistum beim Sternsinger-Empfang der Bundeskanzlerin. Sie hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb beteiligt und wurden per Los gezogen, teilte das Erzbistum am Dienstag mit. Seit 1984 bringen die Sternsinger ins Kanzleramt. Angela Merkel empfängt die Könige bereits zum 15. Mal. "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit" heißt das Motto der kommenden Aktion.