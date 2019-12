BRAWO

Brandenburg In der Veranstaltungsreihe "Wissen am Hauptbahnhof" haben der Verein "Gesund in Brandenburg" und das Städtische Klinikum Brandenburg als nächstes Thema auf dem Plan: "Bluthochdruck – Was kann ich selbst dagegen tun?" Zu erleben am Donnerstag, 19. Dezember, 17 Uhr, im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof (GZB), im Konferenzraum in der 3. Etage. Referent ist PD Dr. med. Nikolaos Pagonas (Foto) von der Klinik für Kardiologie und Pulmologie im Städtischen Klinikum Brandenburg.