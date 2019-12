Tierweihnacht in Rathenow

Simone Weber

Rathenow Jede Menge Dosen und Tüten mit Futter sowie Tierbedarf und Geldspenden brachten Besucher der Tierweihnacht ins Tierheim Rathenow am vergangenen Samstag.

"Im Tierheim, mit einer Kapazität von zirka 50 Hunden und 55 Katzen, betreuen wir derzeit 35 Hunde und 40 Katzen" sagt Tierschutzvereinsvorsitzende Jutta Schütze. "Gerade die Vermittlung älterer Tiere ist schwierig, auch wenn wir Tierfreunde haben, die sich ältere Tiere ganz bewusst aussuchen." So wie Familie Scheller, die sich mit dem 16-jährigen Englisch-Settermix "Eddy" einen älteren Hund als Familienzuwachs holten. Zur Tierweihnacht besuchte die Familie Scheller mit "Eddy" das Tierheim.

"Das Jahr 2019 war nicht einfach für uns. Tierheimleiterin Ina Krahl fiel sechs Wochen krankheitsbedingt aus und die zweite Mitarbeiterin ist seit April in Baby-Zeit", so Jutta Schütze.

Das Tierheim in der Bammer Landstraße 33c hat Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Telefon 03385/510494. Internet: http://tierheim-rathenow.jimdo.com. Spendenkonto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam, IBAN DE35 1605 0000 3857 0007 40. Futterspendenboxen des Tierheims stehen in mehreren Supermärkten, in den Zoohandlungen Funke und Fressnapf und bei Tierärztin Kny (Rathenow-West).