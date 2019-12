Auf schlafende Partnerin eingestochen Prozess gegen Familienvater beginnt mit Geständnis

Ingmar Höfgen

Brandenburg/Potsdam Abstreiten will Marco F. nicht, dass er der Täter war - aber eine konkrete Erinnerung an jene Tat, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, habe er auch nicht. Das sagte der 37-jährige Brandenburger, der angeklagt ist, am 10. April 2019 mehrfach auf seine langjährige Lebensgefährtin eingestochen zu haben, während sie schlief – und auch nicht aufgehört zu haben, als sie aufwachte und um Hilfe schrie. Seit Montag muss sich F. vor dem Landgericht Potsdam wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Bis zum 10. Februar 2020 sind zehn Verhandlungstage angesetzt, weiterverhandelt wird am 12. und am 16. Dezember.

Laut Anklage soll F. aus der Küche mit einem Messer in das Schlafzimmer seiner langjährigen Lebensgefährtin, die sich von ihm trennen wollte, gegangen sein und ihr mehrfach in den Rücken gestochen zu haben. Dabei sei sie aufgewacht, außerdem die Klinge abgebrochen. F. sei erneut in die Küche gegangen und habe ein weiteres Messer geholt. Auch an dem brach der Griff ab. Schließlich soll er ein großes Brotmesser geholt und ihre Pulsadern und Stellen am Hals aufgeschnitten haben, so der Staatsanwalt.

Durch die Schreie der Mutter sei dann die gemeinsame neunjährige Tochter in das Zimmer gekommen und habe "Nein, Papa, hör auf, hör auf" gefleht. Anschließend habe das Mädchen – um 2.23 Uhr in der Nacht – die Polizei angerufen, die wenig später am Pappelweg in der Siedlung Eigene Scholle eintraf. Das Leben der Frau wurde in einer mehrstündigen Not-Operation gerettet. Fünf Stiche im Rücken und drei im vorderen Bereich wurden dabei festgestellt, eine Messerspitze musste aus ihrem Körper entfernt werden. Im Handgelenk waren Blutgefäße und Nerven durchtrennt. Es seien bleibende Funktionsstörungen zu erwarten, so die Staatsanwaltschaft. Sie sieht die Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe als erfüllt an. Das Opfer tritt im Prozess als Nebenklägerin auf, war aber am Montag nicht anwesend.

An all das könne er sich nicht erinnern, sagte F. Er habe in jener Nacht im Kinderzimmer neben seiner Tochter geschlafen, sei nachts schweißgebadet aufgewacht, habe sich Leitungswasser geholt, er habe aus einer Schublade ein Messer gegriffen und wollte sich etwas antun. Das nächste, woran er sich erinnere, sei ein grelles Licht im Krankenhaus. "Ich möchte die Tat nicht abstreiten", sagte F., der ebenfalls mit Verletzungen an Pulsschlagadern und Händen aufgefunden.

Bevor der Angeklagte am Montag etwa zwei Stunden lang Fragen von Richtern, dem Staatsanwalt, zwei Sachverständigen und der Anwältin des Opfers beantwortete, hatte er seine kurze, vorbereitete Aussage verlesen. Er hätte "nie gedacht, dass ich mal hier sitzen werde", sagte er unter anderem. Er sei von der Tat sehr erschreckt, finde alles sehr schlimm und finde keine Worte dafür. "Es tut mir so leid, dass ich ihr Leben fast ausgelöscht habe. Ich hoffe, dass sie damit klarkommt", sagte F., der mit dem Opfer mit einer kurzen Unterbrechung rund 16 Jahre zusammen war. Zuletzt wollte sie sich von ihm trennen – und hatte ihm am Abend vor der Tat wohl recht konkret offenbart, wie es aus ihrer Sicht weitergehen sollte.

F. beantwortete am Montag auch alle Fragen des Vorsitzenden Richters Theodor Horstkötter über die langjährige Beziehung von Opfer und Täter. Kennengelernt hatten sie sich bei einer Auswärtsfahrt der Wasserballer. Sie zogen bald zusammen, behielten ihre Hobbys, er spielte weiter Wasserball, einige Jahre in der Bundesliga. Eine Familie wollten sie zunächst nicht gründen. Die Geburt ihrer Tochter dann sei ein "freudiges Ereignis" gewesen, erzählt F. Ein zweites Kind wollte er nicht – und seine Freundin? "Ich denke schon", sagt F. Von der Familie sei die Erwartung gekommen "Wann kriegt Ihr das zweite Kind?"

Aber dann geschieht, was in langjährigen Beziehungen nicht selten ist. Ein Partner verliebt sich – sie will sich trennen und tut es auch. Beide lernen neue Partner kennen, aber nach einigen Monaten kommen sie wieder zusammen, kaufen bald darauf ein Haus. Eine Paartherapie, erinnert er sich, habe sie abgelehnt. Sie wird wieder schwanger, aber können sie sich das Kind leisten? Sie treibt ab, einige Jahre später sprechen sie wieder über ein zweites Kind. Sie wird erneut schwanger, er ist überrascht, steht aber zu dem Kind, einem heute einjährigen Jungen. "Ich wollte (…) damit auch glücklich machen", sagt er. Aber am Ende reicht all das nicht. Sie will sich wieder trennen. Er will im Vorfeld nichts bemerkt haben, das darauf hindeuten könnte.

Ihn treiben die Ängste um, die nicht untypisch sind. Gerät er finanziell in Bedrängnis? Wie oft wird er die Kinder sehen – hier habe seine Partnerin etwas ändern wollen. Mehrere Tage habe er schlecht geschlafen, seine Partnerin, die trotz der angekündigten Trennung weiter im selben Bett schlief, immer wieder aufgeweckt. Sie aber habe sich dem Gespräch verweigert.

Am Montag sagten auch drei Polizisten aus der Havelstadt aus, die in jener Nacht zum Tatort geschickt worden waren. Was Sie sahen und wahrnahmen, ob F. seine langjährige Partnerin weiterhin töten wollte oder davon vielleicht abgelassen hatte, könnte größeren Einfluss auf das Strafmaß haben. Zwei Polizisten beschrieben, wie der Angeklagte sich wegrollte und das Messer aus der Hand fallen ließ, als er mit Taschenlampe und Pistole angeleuchtet wurde – Widerstand leistete er keinen. Die Frau habe zwar stark geblutet, sei aber trotz der Verletzungen ansprechbar gewesen. Er habe sie umbringen wollen, gab ein Polizist ihre mühsam geäußerten Sätze wieder. Sie hätten sich vor Längerem getrennt, heute wäre F. aber wieder nach Hause gekommen, soll sie außerdem gesagt haben. Nach quälend langer Zeit traf dann auch der Rettungswagen ein – ursprünglich hatte die Leitstelle keinen geschickt. "Erheblichen Klärungsbedarf" sah deshalb einer der Polizisten, der die Zeit auf 20 bis 25 Minuten schätzte. "Gefühlt eine Ewigkeit" beschrieb der zweite Polizist den Zeitraum, während die dritte Polizistin erklären sollte, ob die Zeitangabe auf einem Foto von "3.10 Uhr" korrekt sein könne – das wären 45 Minuten nach dem ersten Anruf. Sie schätzte die Wartezeit auf 15 bis 20 Minuten.