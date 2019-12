Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Landstraße brach heute gegen 11.30 Uhr ein Brand aus. Die durch eine Zeugin alarmierten Kräfte der Feuerwehr verschafften sich Zugang zu der Wohnung, da zunächst nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten würden. Es war jedoch niemand anzutreffen.

Der Feuerwehr gelang es zügig das Feuer zu löschen, das offenbar im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen war. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und wird Kriminaltechniker vor Ort entsenden, um die entsprechenden Ermittlungen zu führen.

Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.