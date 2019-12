Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Seit Montag ist der Polizei bekannt, dass ein Senior aus Schönwalde-Glien falschen Handwerkern auf den Leim gegangen ist. Bereits am 5. Dezember war ein 86-Jähriger auf seinem Grundstück über den Gartenzaun hinweg angesprochen worden. Der Fremde kommentierte den schlechten Zustand der Grundstückseinfahrt und bot an, mit einem weiteren Handwerker die Einfahrt aufzuarbeiten. Da der ältere Herr dies sowieso schon vorhatte, ging er auf das Angebot ein und der vermeintliche Handwerker holte aus seinem in der Nähe geparktem Auto einen weiteren Mann.

Beide begannen oberflächlich mit der Arbeit an der Einfahrt, gaben aber schon nach kurzer Zeit an, Material zu benötigen. Dafür fuhren sie mit dem älteren Herrn zunächst zur Bank, wo er einen vierstelligen Bargeldbetrag abhob und diesen auch an die falschen Handwerker übergab. Nachdem sie den Senior bei sich zu Hause abgesetzt hatten, fuhren die Männer davon.

Am nächsten Morgen kamen sie wie angekündigt zurück und begannen auch dann wieder mit kleineren Arbeiten. Kurz nach Beginn kam der ältere der beiden Betrüger erneut auf den Senior zu und teilte mit, Geld für weiteres Material zu benötigen. Auch dafür fuhr man gemeinsam zur Bank und der Senior übergab abermals einen vierstelligen Betrag. Nachdem der falsche Handwerker sein Opfer an der Haustür abgesetzt hatte, arbeiteten er und sein Kompagnon noch kurze Zeit weiter und verließen dann das Grundstück. Im Nachgang kam dem Rentner die ganze Sache komisch vor und er informierte die Polizei über den Vorfall.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Betruges auf und ermittelt nun zur Identität der beiden falschen Handwerker. Der ältere von beiden, wurde von dem 86-Jährigen als etwa 50 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er hatte kurz geschnittene Haare und sprach Deutsch ohne Akzent oder Dialekt. Er war von normaler Statur. Für den Senior im Nachhinein auffällig war, dass er keine typische Handwerkerbekleidung trug. Sein Kompagnon war ca. 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er war von kräftiger Statur, sprach Deutsch ohne Akzent oder Dialekt und trug ebenfalls keine typische Handwerkerbekleidung. Die beiden Männer waren mit einem kleineren weißen Fahrzeug unterwegs, das das Opfer als typisches Handwerkerfahrzeug beschrieb.

Die Polizei bittet Zeugen, denen im Bereich Schönwalde-Glien die beiden Männer aufgefallen sind oder die sonst Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 zu wenden oder das Hinweisformular im Bürgerportal auf www.polbb.eu/hinweis zu nutzen.