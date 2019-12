Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Mit Block und Belistift saßen Josi und Remo Manuel Meger gegenüber. Der Nauener Bürgermeister stand den beiden Schülern der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Nauen für ein Interview zur Verfügung. Die beiden Grundschüler sind Teil einer 17-köpfigen Schul-AG, die zum Jahresende die zweite Ausgabe ihrer Schülerzeitung "KÄKS" heraus bringen wollen. Ziel der AG sei es, den Kindern die Pressearbeit an der Schule näher zubringen, erläuterte Schulleiterin Nadine Croux am Rande des Interviews.

Die Kinder waren gut vorbereitet. Mehr als ein dutzend Fragen hatten sie für den Bürgermeister vorbereitet, darunter "Gefällt ihnen die Arbeit als Bürgermeister?" oder "Wie haben sie sich gefühlt, als sie zum Bürgermeister gewählt wurden?". Während des Interviews lernten die Kinder auch, dass man als Journalist sehr schnell schreiben können muss. Denn der Bürgermeister beantwortete die Fragen sehr ausführlich. Um es den Kindern später in der Ausarbeitung ihres Textes leichter zu machen, ließ Lehrer Daniel Wenzel sein Handy das Gespräch aufzeichnen.