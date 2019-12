Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Im Vorfeld der Anmeldungen zum nächsten Schuljahr lädt das Evangelische Gymnasium am Dom zu Brandenburg, Domkietz 5, zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Freitag, 13. Dezember, besteht von 16 bis 19 Uhr die Gelegenheit, das moderne Schulgebäude zu besichtigen, kleine Schülervorführungen und Darbietungen von Bläser- und Chorklassen bis Lateintheater und chinesischer Teezeremonie zu erleben, Produkte vom Weinberg und aus dem Kräutergarten zu verkosten und natürlich die pädagogische Arbeit im Gespräch mit den Lehrkräften kennen zu lernen. Von 18 bis 19 Uhr gibt es in der Schulmensa eine zentrale Informationsveranstaltung, bei der Schulleiter Dr. Winfried Overbeck das pädagogische Konzept erläutert und Fragen zum Aufnahmeverfahren für das neue Schuljahr beantwortet.

Das Domgymnasium führt ein eigenes Anmeldeverfahren durch. Anmeldeschluss ist hier Montag, der 13. Januar 2020. Die Schülerinnen und Schüler, die bis zu diesem Datum angemeldet sind, durchlaufen das schulinterne Aufnahmeverfahren. Nach dem 13. Januar 2020 eingehende Anmeldungen werden berücksichtigt, sofern noch freie Plätze vorhanden sind. Infotelefon: 03381/208760-12.