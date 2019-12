Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) In der Wasserstadt ist vor wenigen Tagen eine neue Bürgerinitiative (BI) ins Leben gerufen worden. Auf Betreiben vor allem der Ruheständlerin Elfriede Seidel hat sich die BI die Schaffung eines barrierefreien Bahnhofs Fürstenberg auf die Fahnen geschrieben.

In einem offenen Brief fordern die Akteure von "allen, die in die Infrastruktur des Bahnhofs Fürstenberg/Havel involviert sind, die sofortige Realisierung eines behinderten- und fahrradgerechten Aufzuges" am Haltepunkt der Wasserstadt. Errichtet werden soll er sowohl am Eingang als auch, um eine Verbindung mit dem Gleis 2 und 3 des Bahnhofes herzustellen. Grundlage der Forderung sei das neue Behindertengleichstellungsgesetz, dass verstärkt auf die Rechte mobilitätseingeschränkter Personen hinweist, heißt es in dem offenen Brief.

Mit Verärgerung sei registriert worden, dass die Bahn ein bereits 2017 gegebenes Versprechen nicht einhalte, das Dach des unter Denkmalschutz stehenden Bahnsteiges am Gleis 1 zu sanieren. Mithin sei es für die Fahrgäste noch immer nicht möglich, barrierefrei in die Züge zu gelangen. Sie müssten stattdessen weiter mehrere Treppen bewältigen, um zu anderen Bahnsteigen zu gelangen, wo die Züge einfahren.

Elfriede Seidel weist in dem Schreiben darauf hin, dass inzwischen seit mehr als 20 Jahren darum gekämpft werde, dass Fürstenberg einen barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen 2 und 3 erhalte.

"Es ist keinem der genannten Personenkreise zuzumuten, sich 20 Kilometer aus dem Ort zu bewegen, um einen barrierefreien Bahnhof zu erreichen", heißt es in dem der GZ vorliegenden Schreiben.

Zwar habe das Land in einer Erklärung vom 18. Juni 2011 versprochen, dass "das Land den barrierefreien Ausbau des Fürstenberger Bahnhofes unterstützt". Dies mit Verweis auf die für 2012 angekündigte Streckenertüchtigung Berlin-Rostock. Die sei zwar erfolgt, der Umbau des Bahnhofes aber nicht, kritisiert die BI.

