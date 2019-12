Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Für Mädchen und Jungen, die nicht gegen die Windpocken geimpft sind oder daran erkrankt waren, ist ab heute und bis Weihnachten die Neuruppiner Montessori-Kita tabu. In der Einrichtung erfolgt heute eine Impfbuchkontrolle durch das Gesundheitsamt. Grund dafür ist, dass es keine klare Trennung zwischen Kita und Grundschule gibt, in der innerhalb kurzer Zeit sechs Kinder an den Windpocken erkrankt sind. Zudem besuchen laut der Kreisverwaltung viele Geschwisterkinder beide Einrichtungen.

Von den rund 220 Schülern der Montessori-Schule hatten nach Stand von gestern 84 keinen Impfschutz oder einen Nachweis einer zurückliegenden Windpocken-Erkrankung oder sie sind aktuell erkrankt. Sie müssen daher zu Hause bleiben. "Die Zahl der Schüler, die einen Schutz vorweisen konnten, ist damit höher als erwartet, was als positives Zeichen zu werten ist. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und dem Kreisgesundheitsamt kann bisher als vorbildlich bezeichnet werden", teilte Pressesprecher Alexander von Uleniecki am Dienstag mit.

Die Anzahl der bekannten Windpocken-Erkrankungen an der Schule habe sich auf sieben erhöht. Möglicherweise gebe es aber noch mehr, da dem Gesundheitsamt nur der Verdacht oder die Erkrankung gemeldet werden muss, wenn die Familien ihren Erstwohnsitz im Kreis haben. Es gebe zudem Familien, die die Erkrankung nicht ihren Ärzten mitteilen.