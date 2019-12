GZ

Gransee Das Spiel mit einer langen Belichtungszeit übt seit jeher eine gewisse Faszination auf Hobbyfotografen aus.

Wenn dann noch ein so festlich illuminierter Weihnachtsbaum dazu kommt, wie er derzeit auf dem Granseer Kreisverkehr steht, ist ein Platz im privaten Fotoarchiv für das Motiv so gut wie fest gebucht. Unser Leser René Jordan konnte auch nicht widerstehen und nahm das Nadelgewächs, das wie die anderen in der Innenstadt von Familien aus Gransee und Umgebung gespendet wurde, mit seiner Kamera ins Visier. Mittels eines Stativs und einer Belichtungszeit von 30 Sekunden ließ sich für die Aufnahme zudem auch die Beleuchtung der währenddessen vorbeifahrenden Autos effektvoll in Szene setzen.