Marco Winkler

Kremmen (MOZ) "Ohne euch bin ich nichts." Der Satz, voller Überraschung von Gerd Lerche im April 2018 zu den anwesenden Feuerwehrleuten gesprochen, prägte sich ein. Kremmens engagierter Stadtbrandmeister wurde kurz davor von Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes (LFV), für seine Leistungen mit dem Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt. Seit 1985 ist Lerche in der Feuerwehr aktiv. Er war Ortswehrführer in Börnicke, Kreisausbilder im Havelland, später Wehrchef in Staffelde. Seit 2012 ist er Stadtbrandmeister in Kremmen. Nun legt er zum Jahresende sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Kremmens Stadtverordnete bestellen diesen Donnerstag (19 Uhr, Ratssaal) seinen Nachfolger: Kremmens Löschzugführer Oliver Fritz. Erst in diesem Mai wurde er zum Stellvertreter Lerches bestellt. "Der Kamerad besitzt die persönliche sowie fachliche Eignung für das Amt eines Stadtwehrführers", heißt es in der Beschlussvorlage. Fritz wird zum Ehrenbeamten auf Zeit – für sechs Jahre – ernannt. Zu seinem neuen Stellvertreter ist Feuerwehrkamerad John Wehden vorgesehen, der den Löschzug Staffelde/Groß-Ziethen/Flatow führt.