MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten ist am Montagabend eine Gruppe in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde aufgefallen. Bei der Kontrolle verhielten sich die Personen so aggressiv, dass die Beamten Verstärkung anforderten.

Gegen einen 24-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Als die Beamten ihn in den Streifenwagen setzten, warf eine betrunkene 17-Jährige eine Flasche gegen das Auto. Auch sie wurde festgenommen, dabei beleidigte und trat sie einen Polizisten. Ein Elternteil musste sie später vom Revier abholen.