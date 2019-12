Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Der Brieselanger Seniorenbeirat organisiert erneut Kochveranstaltungen. Bereits drei Mal konnte zusammen gekocht werden. Die nächsten Termine sind für den 29. Januar und 26. Februar geplant. In der Hans-Klakow-Oberschule wird dann von jeweils von 15 bis 18 Uhr der Kochlöffel geschwungen. Ute Wiese wird mit den Teilnehmern zusammen leckere Gerichte zubereiten, die sich diesmal mit gutem Essen trotz Unverträglichkeiten und dem Brot- und Brötchenbacken aus frisch gemahlenem Mehl beschäftigen. Anmeldungen sollten zur besseren Planbarkeit bereits im Dezember via E-Mail an lue-di@gmx.net oder telefonisch unter 033232/36291 erfolgen. Der Unkostenbeitrag wird bei zehn bis 20 Euro liegen, abhängig von den Kosten für die Lebensmittel und der Teilnehmerzahl.