MOZ

Schwedt (MOZ) Am Montagmorgen verständigte ein Mieter in der Rosa-Luxemburg-Straße die Polizei wegen einer leblosen Frau in seiner Wohnung. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, fand sich allerdings keine Leiche in den Räumen. Dafür entdeckten Polizisten betäubungsmittelähnliche Substanzen sowie Utensilien zum Drogenkonsum. Hinzu kamen illegale Feuerwerkskörper sowie Schablonen für Graffitischmierereien. Wie sich herausstellte, stand der bereits hinlänglich bekannte 30-jährige Mieter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die angeblich Leblose trafen die Beamten wenig später wohlauf in ihrer Wohnung an.