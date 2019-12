Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Viel Lob erhielt Kerstin Bonk, Kämmerin im Mühlenbecker Land, für die Erarbeitung des Haushalts für das Jahr 2020, den sie als "solide gestrickt" bezeichnete. "Das war eine echte Fleißarbeit", waren sich die Gemeindevertreter am Montagabend einig. Der ausgeglichene Etat hat ein Volumen von 28,7 Millionen Euro. "Wir haben eine ‚schwarze Null’ erreicht", so die Finanzexpertin im Rathaus.

Im nächsten Jahr sollen insgesamt 6,3 Millionen Euro investiert werden. Das Geld fließt unter anderem in die Ausstattung der Kitas. Auch der Vorentwurf für die Erweiterung des Schildower Hortes kann in Angriff genommen werden. Etwa 1,1 Millionen Euro gibt die Gemeinde für den Ausbau der Infrastruktur aus. Schwerpunkt ist der Bau des Gehweges an der Zühlsdorfer Dorfstraße. "Straßen bauen wir nächstes Jahr nicht aus", kündigte Kerstin Bonk mit Verweis auf die Prioritätenliste an, die seit Monaten in den Ortsbeiräten und Fachgremien diskutiert wird, aber noch nicht beschlossen ist. Die Vorhaben in der Katharinensiedlung, für die Geld aus diesem Jahr vorhanden ist, werden aber umgesetzt. Realisiert werden soll auch das Parkhaus am S-Bahnhof Mönchmühle. Das Dach der Kita "Am Schlosspark" in Schönfließ bekommt eine Photovoltaikanlage. Weitere Standorte sind noch in Prüfung. Damit reagiert die Gemeinde auf die Diskussion zum Klimawandel. "Es ist für jeden Ortsteil etwas dabei", fasste die Kämmerin den Haushalt zusammen. Der Etat für 2020 wurde einstimmig angenommen.