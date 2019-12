Holger Rudolph

Rheinsberg Am Dienstagvormittag wurde die neue E-Ladesäule am Rheinsberger Posciechplatz in direkter Nähe des Seehotels feierlich in Betrieb genommen. Mit ihr bietet sich die bislang erste Möglichkeit, in der Prinzenstadt im öffentlichen Raum Elektroautos zu laden.

Die Regionale Entwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) zeichnet im Auftrag von Landkreis und Stadtwerken Neuruppin (SWN) für Planung und Fördermittelbeschaffung verantwortlich. Die SWN betreiben die Ladestationen, von denen es bereits 19 in Ostprignitz-Ruppin gibt, die über 40 Anschlussmöglichkeiten verfügen. Mit der am Dienstag in Betrieb genommenen Säule kommen zwei weitere so genannte Ladepunkte für zwei Autos dazu.

Hilfe vom Bund

SWN-Vertriebsleiter Guido Gerlach erläuterte Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow und Kernstadt-Ortsvorsteherin Petra Pape (beide BVB/Freie Wähler) die Möglichkeiten der 15 000 Euro teuren Station, die zu 50 Prozent vom Bund finanziert wurde. Für die restlichen 7 500 Euro geht die REG in Vorleistung. Die SWN zahlen diesen Betrag über einen fest vereinbarten Zeitraum zurück.

Die Rheinsberger Ladestation soll alle gängigen Karten verschiedener Energieanbieter akzeptieren. Im Notfall könne auch per QR-Code und Smartphone über das System Paypal bezahlt werden, versicherte Gerlach. Zum Laden benötigt wird außerdem der europaweit standardisierte Typ-2-Stecker. Ein fast komplett entladenes Fahrzeug könne je nach Typ meist in fünf bis sechs Stunden geladen werden. Auf die Möglichkeit der Schnellladung, die je nach Fahrzeug binnen 20 Minuten bis einer Stunde für eine 80-prozentige Füllung des Akkus sorgt, wurde verzichtet. Derartige Säulen kosten laut Gerlach rund das Vierfache, also etwa 60 000 Euro. Wer partout nicht mit der Säule klarkommt, dem soll eine rund um die Uhr besetzte SWN-Hotline, die kostenfrei ist, helfen.

Nachfragen von Touristen

Ortsteil-Chefin Petra Pape freute sich sehr: "Es ist fantastisch, dass es nun auch in Rheinsberg endlich eine Ladestation gibt. Es hatte bereits sehr viele Nachfragen von Touristen gegeben. Diese Möglichkeit wurde dringend nötig." Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow pflichtete ihr bei: "Erst in der Hauptsaison wird sich zeigen, wie dringend nötig diese beiden Ladeplätze sind. Es wird immer mehr Elektroautos geben. Und der größte Teil unserer Besucher sind Tagesgäste, die abends per Auto weiterfahren wollen."

Laut Gerlach wird von den bisher installierten Ladestationen die Schnellladesäule am Neuruppiner Braschplatz am meisten frequentiert. Diese habe sich bereits bei Urlaubern aus Norwegen als gute Möglichkeit, ihr Auto in kurzer Zeit wieder flott zu bekommen, herumgesprochen. In Norwegen dominieren Elektroautos den Straßenverkehr. Auf den Plätzen zwei und drei folgen weitere Neuruppiner Stationen, auf Platz vier befindet sich jene am Lindower Marktplatz.

2020 wollen REG und Stadtwerke weitere zehn Säulen errichten. Jeweils drei sollen in Neuruppin und Wusterhausen in Betrieb gehen, zwei in Heiligengrabe und je eine in Neustadt sowie Segeletz.