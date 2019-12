Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem sie sich gegen ihren Gatten Peter III. auf den Zarenthron geputscht hatte, herrschte Katharina die Große über Russland. Sie machten aus dem Feudalstaat eine aufgeklärte Monarchie, dehnte Russlands Macht nach Westen und Süden aus und war für viele Reformen zuständig. Legendär aber auch ihr Hunger nach jüngeren Liebhabern. Einer von geschätzt 20 war Leutnant Grigori Alexandrowitsch Potjomkin, der über die Jahre hinweg nicht nur eine sagenhafte Karriere hinlegte und schließlich als Fürst starb. Ihn und Katharina verband auch eine innige Liebe. So zumindest sieht es Philip Martin in seinem Vierteiler. Diese widmet sich ausschließlich der Zeit vom Kennenlernen bis zum Tod der Protagonisten und umreißt damit die entscheidenden Jahre, in denen sich Russland zur europäischen Großmacht entwickelt. Wenn man der Geschichte, so wie gezeigt, glauben darf, dann war es vor allem Potemkins Verdienst, der nicht nur die Pläne seiner Geliebten und Herrscherin umsetzte, sondern diese auch gezielt anstachelte.

In über drei Stunden entwirft Martin auch ein Sittenbild des Hofes, wie man es immer vermittelt bekommt. Aber sicher war das Verhalten des Adels in dieser Zeit grundsätzlich nie anders. Wer sich mit der Geschichte eingehender beschäftigt, wird feststellen, dass der Regisseur allerdings recht eindimensional fährt, indem er den Focus auf Katharina und Potemkin belässt. Viele Entwicklungen der Zeit bleiben somit unberücksichtigt. Und auch der Fürst kommt dabei besser weg, als ihn die Historiker darstellen. Filmisch gesehen wird man die starke Reduzierung jedoch nicht bemerken. In sehr üppige und sehenswerte Kulissen getaucht, lässt uns Martin an einem Historiendrama und einer Liebesgeschichte teilhaben, die alles hat: Spannung, Emotionen, Drama. Sicher, die Sprache scheint über weite Strecken etwas zu modern, macht aber den Zugang und das Verständnis einfacher. Wenn man wirklich etwas auf hohem Niveau bemängeln will, dann, dass die russische Seele mit all ihrer Schwermut, außer bei der Hochzeitsszene zum Schluss, nie wirklich zum Vorschein kommt. Sicher, Russland öffnete sich durch Katharina hin zur Aufklärung. Und Potemkin betont öfter, dass man Russe sei. Doch zu sehen oder zu spüren bekommt der Zuschauer davon eher wenig.

Mit Helen Mirren und Jason Clarke wurden die Hauptrollen hervorragend besetzt. Und der Maske ist es sehenswert gelungen, den Prozess der Alterung über die Jahre hinwegins rechte Licht zu rücken. Überhaupt gehört die farbliche Opulenz des Geschehens mit zu den weiteren großen Stärken der Miniserie. Wie auch die Akustik ohne überbordende Effekte die nötige Räumlichkeit schafft, die den Zuschauer einige Jahrhunderte in der Zeit zurückzuversetzen vermag. Ein großartiger Film für jeden, der nur ansatzweise an Liebes- und/oder Historienfilmen interessiert ist.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 220 Minuten; Verleih: edel motion; Regie: Philip Martin; Helen Mirren, Jason Clarke, Rory Kinnear; GB 2019