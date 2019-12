Frankfurt (Oder) (MOZ) Die medizinische Versorgung ist ein Dauerthema im Land Brandenburg: Werden Termine bei gefragten Fachärzten quartalsweise vergeben, bilden sich vor den Praxen lange Schlangen, die ans Einkaufsverhalten zu DDR-Zeiten erinnern.

Die Krankenhäuser klagen über überarbeitetes Personal in ihren Notaufnahmen, und auch darüber, dass ein großer Prozentsatz der Patienten, die in den Nächten oder an den Wochenenden vorstellig werden, keine akuten, lebensbedrohlichen Erkrankungen haben.

Um Patienten bei der Arztsuche zu helfen und damit die Notaufnahmen zu entlasten, hat die Kassenärztliche Vereinigung bundesweit schon vor Jahren sechs eigentlich einprägsame und vor allem kostenfreie Rufnummern eingeführt – 116117. Das Dilemma: Bei gesundheitlichen Problemen greifen Betroffene oder Angehörige zwar zum Telefon, in den wenigsten Fällen aber wählen sie diese sechs Zahlen. Genau daran krankt das Serviceangebot der Kassenärztlichen Vereinigung. Trotz Werbung in Praxen und in Medien hat sich die Bereitschaftsdienstnummer noch nicht bei den Menschen eingeprägt. So rufen sie weiterhin in den Arztpraxen an oder belagern die Notaufnahmen, um selbst mit harmlosen Beschwerden endlich einen Arzt zu erwischen.