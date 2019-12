Elke Kögler

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich am 26. November in Hohen Neuendorf bei der Sternfahrt der Traktoren nach Berlin ereignet hat.

Ein Berliner Polizist hat am Kreisverkehr Berliner Straße/ Marienetta-Jirkowski-Platz den Verkehr geregelt. Dabei stoppte er einen Fahrer, der einen Golf mit Oberhaveler Kennzeichen fuhr. Der Mann am Steuer folgte den Zeichen des Beamten jedoch nicht. Stattdessen kam es zwischen beiden Akteuren zu einer Diskussion am geöffneten Seitenfenster. Danach griff der Polizeibeamte in das Fahrzeug. Obwohl sich seine Hand noch im Fahrzeug befand, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Beamte wurde dadurch einige Meter mit dem Auto mitgerissen. Er verletzte sich und musste medizinisch behandelt werden.

Ein bislang unbekannter Mann soll den Vorfall auf Video aufgenommen haben. Dieser könne sicher zur Aufklärung der Tat beitragen, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 8510.