Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als vier Jahre nach seiner ­illegalen Einreise nach Deutschland musste sich ein 23-jähriger Kurde jetzt vor dem Frankfurter Amtsgericht verantworten. Er hat den Vorwurf eingeräumt, sich vom 1. Juni 2015 bis zum 11. April 2018 unerlaubt in Deutschland aufgehalten zu haben. Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch brachte es auf den Punkt, als sie sagte: "Sie sind abgetaucht."

Es war offenbar leicht, aus der Türkei nach Deutschland zu kommen – und zu bleiben. Denn das Touristenvisum, das der Kurde vom deutschen Konsulat in Istanbul bekommen hatte und mit dem er am 1. Juni 2015 am Flughafen Berlin-Schönefeld gelandet war, erlaubte ihm den Aufenthalt nur bis zum 30. Juni 2015. Es vergingen mehr als drei Jahre, bis deutsche Behörden ihn in Eberswalde ausfindig gemacht und aufgefordert haben, sich bei der Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt zu melden. Dort stellte der Angeklagte am 16. April vorigen Jahres einen Asylantrag. Dieser wurde abgelehnt. Das Widerspruchsverfahren läuft.

Auf die Frage der Richterin, warum er aus der Eisenhüttenstädter Unterkunft "immer mal wieder verschwunden" sei, erklärte der Angeklagte: Er habe Angst vor der Abschiebung gehabt. Das Argument "ich wusste nicht, wie das hier alles läuft", kaufte Stefanie Schneewolf-Kubotsch dem jungen Kurden, der vor sieben Monaten in Berlin geheiratet hat, nicht ab. Sie habe den Eindruck gewonnen, dass ihm durchaus klar war, was er tat, als er nach Deutschland kam, wo Verwandte von ihm schon länger leben, so die Richterin. Dafür sprechen die 3000 Euro Schleuserlohn, die er zahlte.

Sozialstunden statt Geldstrafe

Weil der Angeklagte geständig und 2015 noch sehr jung war, blieb die Richterin mit dem Strafmaß, 90 Tagessätzen zu je 10 Euro, unter dem Antrag der Staatsanwältin, die 100 Tagessätze à 10 Euro gefordert hatte. Die 10 Euro orientieren sich am Einkommen des Angeklagten und seiner Frau: Der in einem türkischen Dorf aufgewachsene Mann hat das Abitur, aber weder studiert noch einen Beruf erlernt. Er bekommt keine Sozialleistungen, ist über seine Frau versichert. Er wolle keine Arbeitslosenhilfe, sondern selbst arbeiten, erklärte der Kurde, der sich mehrfach wegen der "Umstände", die er mache, entschuldigte, vor Gericht. Die Richterin machte ihn darauf aufmerksam, dass er seine Strafe auch abarbeiten könne. Die Sozialstunden sind für den jungen Mann eine Option, wie er sagt.