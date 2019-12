Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich denke an nichts anderes mehr. Ich träume schon von ASP", sagt Claudia Schütte bei unserem Anruf. Frankfurts Amtstierärztin bereitet derzeit die nächste Stufe der Schutzmaßnahmen vor der Afrikanischen Schweinepest vor: In der kommenden Woche soll im Stadtgebiet und im benachbarten Landkreis Oder-Spree der Bau von Schutzzäunen am Oderdeich beginnen. Wo kein Zaunbau möglich ist, werde mit sogenannten Duftzäunen gearbeitet. "Mit Buttersäure – das stinkt erbärmlich", sagt Claudia Schütte.

Durch den Erlass einer Allgemeinverfügung werde ihre Behörde zudem die Jäger stärker in die Pflicht nehmen. Sie sollen ihre Jagdreviere flächendeckend und regelmäßig auf verendetes Schwarzwild oder Schweine, die Krankheitssymptome zeigen, hin kontrollieren, kündigt die Amtstierärztin an.

Bei einem Treffen mit den Mitgliedern des Jagdbeirates der Stadt wird sie die Maßnahmen heute erläutern. Warum sie nötig sind, liegt auf der Hand: Die Seuchengefahr lauert faktisch vor den Toren der Stadt: Der jüngste Fundort eines an ASP verendeten Wildschweines liegt kaum 30 Kilometer von Guben entfernt. "Und die Neiße führt derzeit fast kein Wasser", weiß Schütte.

Wie sie fürchtet auch der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Falk Höna, die Schweinepest könnte die Stadt ausgerechnet über den Jahreswechsel erreichen. Dann wäre nichts mehr, wie es war, müssten zum Beispiel die Fundzone abgeriegelt und in einer Pufferzone alle Wildschweine erlegt werden.

Falk Höna ist seit 31 Jahren Jäger. Woran man ein an Schweinepest erkranktes Tier erkennt, lerne jeder Jäger in der Grundausbildung, sagt der 53-jährige Frankfurter. Aber "die afrikanische Variante der Seuche ist noch einen Zacken schärfer", weiß er.

Seit fast drei Jahren, seit sich die Seuche Mitteleuropa nähert, hätten Frankfurts Jäger alles in ihrer Kraft stehende getan, um den Schwarzwildbestand zu reduzieren, betont der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes. Doch gelungen sei das letztlich nicht, muss Höna bekennen. Die Vermehrungsrate ist einfach zu groß.

Auf den rund 10 000 Hektar bejagbarer Fläche im Stadtgebiet leben laut der jährlichen Wildzählung rund 200 erwachsene Schwarzkittel. Doch eine Bache bringt es pro Jahr im Schnitt auf sechs bis acht Frischlinge. Damit der Bestand nicht wächst, sollen die in der Hegegemeinschaft Frankfurt (Oder) zusammengeschlossenen Jäger mindestens 600 Wildschweine im Jahr erlegen. "Wir haben rund 650 geschafft", sagt Falk Höna.

Jetzt ist Hochzeit der Jagd

Welcher Aufwand dahinter steckt, kann ein Laie kaum ermessen: "Ein Wildschwein zu erlegen, kostet mich im Vorfeld rund zehn Stunden Zeit", sagt der Jäger. "Wildschweine sind die intelligentesten Wildtiere. Da kommt der Fuchs nicht mit", erklärt er respektvoll.

Zwischen Juni und Oktober leben die Tiere faktisch in den Feldern und sind kaum zu jagen. Doch jetzt ist Hochsaison bei der Schwarzwildjagd. Die nachtaktiven Tiere dürfen als einziges Schalenwild nachts bejagt werden. "Das geht nur bei den richtigen Lichtverhältnissen", erklärt Falk Höna. Die nächste Gemeinschaftsjagd findet am Sonntag im Stadtwald Eduardspring statt.