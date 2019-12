Ulm (swp) Ein nichtiger Anlass, ein Schlag aus dem Nichts, und ein Mensch ist tot: Die Attacke von Augsburg, bei der ein 49-jähriger Feuerwehrmann getötet wurde, ist an Sinnlosigkeit und Tragik kaum zu überbieten.

Es ist verständlich, dass sie Emotionen auslöst: Trauer, Empörung, Wut – und das Gefühl, dass es jeden treffen könnte. Wenn zudem in Stuttgart eine Frau auf offener Straße erstochen wird, in München ein junger Mann grundlos auf Polizisten einsticht, wächst der Eindruck, dass auf den Straßen die Gewalt regiert. Ein falsches Wort, ein falscher Blick, und das Leben steht auf dem Spiel?

Es mag ein Zerrbild sein, das durch eine zufällige Häufung solcher Verbrechen und die intensive Medienberichterstattung entsteht. Hinweise auf die Kriminalstatistik und Studien, dass Jugendgewalt und Gewaltkriminalität im langfristigen Trend deutlich zurückgehen, mögen korrekt sein – eine adäquate Antwort sind sie nicht.

Zu sehr ist die Gesellschaft seit der Debatte um die Flüchtlingskrise beim Thema Kriminalität aufgeheizt. Was sich in sozialen Medien abspielt, sobald ein schweres Verbrechen in Deutschland passiert, ist atemberaubend: Verdächtigungen, Hetze und Schuldzuweisungen überschlagen sich binnen Sekunden ohne gesicherte Fakten in einer Spirale der Wut. War es ein Flüchtling? Ein Ausländer? Ein "echter" Deutscher – oder einer mit Migrationshintergrund? Polizei, Me­dien und Politiker werden der Lüge und Verharmlosung bezichtigt. Mittendrin: Politiker der AfD, die kräftig Öl ins Feuer gießen. Die Lautsprecher von Rechts haben es geschafft, dass bei jeder Bluttat viele automatisch einen Migranten als Täter annehmen. Sagt die Polizei, es ist ein Deutscher, folgt die Spekulation nach Herkunft, Hautfarbe, Religion – und dem Vornamen. Weil auch ein Ali oder Mehmet einen deutschen Pass haben könnten.

Wenn AfD-Politiker dabei in erster Reihe mitmischen, zeigt das, worum es ihnen wirklich geht: nicht um Kritik an Flüchtlingspolitik, sondern das Schüren von Hass gegen alles angeblich Fremde. Wer das wahre Deutschsein an Herkunft und "Blut" festmacht, spaltet die Gesellschaft entlang rassistischer Kategorien. Dann ist ein Jérôme Boateng im Nationalteam eben jemand, der als guter Kicker geduldet ist, den man aber "nicht als Nachbarn" wolle, wie Ex-Parteichef Alexander Gauland einmal sagte.

Die Wahrheit ist: Täter wie die von Augsburg, die hier geboren und aufgewachsen sind, sind ein Problem unserer Gesellschaft – und keines, von "außerhalb". Wenn Gruppen jugendlicher Gewalttäter toxische Männlichkeit und Aggressionen ausleben, wenn bei manchen die Integration gescheitert ist, dann lässt sich das nicht wegschieben oder auf die Migrationspolitik seit 2015 projizieren. Es sind über Jahrzehnte hausgemachte Probleme, auf die Gesellschaft und Politik Antworten finden müssen – etwa indem schädliche Milieus benannt und mit Prävention und Bildung aufgebrochen werden. Hetze und Vorurteile gegen alles, was "fremd" ist, befördern hingegen nur ein Klima der Spaltung und Verrohung – und dadurch am Ende noch mehr Gewalt.

leserbriefe@moz.de