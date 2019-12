Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Anderthalb Wochen nach dem Großbrand in der Maria-Magdalenen-Kirche ist für die evangelische Stadtkirchengemeinde noch immer nicht an eine Rückkehr zur Normalität zu denken: Am Dienstag haben Sachverständige der Versicherung sowie Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege die Kirche unter die Lupe genommen, in der am 2. Dezember aus noch immer nicht geklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen war.

Die Stadtkirchengemeinde kann das Gotteshaus weiterhin nicht nutzen. Das Weihnachtsliedersingen im Kerzenschein, das am Sonnabend ab 17 Uhr stattfindet, musste in die katholische Kirche verlegt werden. Der Gottesdienst zum dritten Advent wird am Sonntag ab 10.15 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus abgehalten. Seit Wochen bereitet sich die evangelische Jugend auf ein Krippenspiel vor, das dann aufgeführt werden soll.

Unterdessen hat sich die Landeskirche zur Wort gemeldet. Bischof Christian Stäblein und Generalsuperintendentin Heilgard Asmus bedanken sich bei der Feuerwehr für deren Einsatz und für die Welle der Hilfsbereitschaft in Kreis und Stadt.