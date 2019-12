Roland Möller

Fehrbellin Der SV 90 Fehrbellin hatte am Sonnabend einmal mehr alles bestens im Griff bei seinem Hallenturnier, diesmal war das Organisationsteam um Norbert Zarte Ausrichter des 2. Bambini-Wettkampfes der Staffel A. Der Turniertag begann für Norbert Zarte jedoch hektisch. "Als erste Mannschaft reiste Union Neuruppin an. Union war vom Fußballkreis aber gar nicht bei uns angemeldet worden", berichtete Zarte. Der Turnierplan musste angepasst werden, aus sechs Mannschaften waren sieben geworden. Damit gab es statt 15 nun 21 Spiele. Zarte: "Wir haben kurz überlegt, ob wir in zwei Staffeln spielen, uns dann aber für den Modus ‚jeder gegen jeden’ entschieden.". Dadurch zog sich das Turnier zwar in die Länge, "aber die Jungs und Mädchen wollen doch spielen, so hatten alle Teams sechs Partien", erklärte Zarte.

Knapp 200 Zuschauer erlebten viele spannende Partien. Wie erwartet, dominierten erneut Fehrbellin und Kyritz. Schon beim ersten Turnier in Sieversdorf hatten die beiden Mannschaften (Kyritz siegte) den spielstärksten Eindruck hinterlassen. Diesen Triumph bestätigten die jungen Kyritzer nun, da sie das entscheidende Spiel gegen Fehrbellin mit 4:2 gewannen. "Das waren schon die beiden besten Teams, aber auch die anderen Mannschaften hielten gut dagegen und vor allem die Spieler hatten Spaß", ordnete Zarte ein.

Tor frenetisch bejubelt

Wie die Unioner beim Spiel gegen Kyritz, obwohl die Neuruppiner durchweg in der Abwehr gefordert waren. Doch einmal gelang ihnen ein erfolgreicher Konter zum 1:4-Zwischenstand. Der Treffer wurde von den Unionern bejubelt, wie ein Sieg. "Super, ein schönes Erfolgserlebnis für mein Team", freute sich Union-Trainer Pierre Wirsik für seine Schützlinge mit. Es war zwar der einzige Torerfolg der Neuruppiner, aber beim 0:0 gegen den MSV Neuruppin durften sie später sogar noch einen Punkt bejubeln. Wirsik: "Wir freuen uns mit unserer jungen Truppe wie auch viele Eltern über jeden kleinen Erfolg."

Auch das beim Turnierende jedem Spieler eine Medaille überreicht wurde, kam bei den jüngsten Nachwuchskickern gut an. Und es gab einige vielversprechende Talente zu beobachten. Zum Beispiel das gute Zusammenspiel zwischen Ben Hohenwald und Lasse Töpfer im Fehrbeliner Team. "Also für Bambini ist die Technik und spielerische Stärke der beiden schon beachtlich", schätzte Fehrbellins Urgestein Zarte ein. Beim insgesamt gleichmäßiger besetzten Kyritzer Turniersieger fiel Matti Kraatz mit seiner Dynamik und Schussstärke auf.