Frankfurt (Oder) (MOZ) Nun ist also auch Amazon mit dabei. Der Online-Riese sicherte sich die Rechte an den Übertragungen der Champions League am Dienstagabend – ab der Saison 2021/22. Die bisherigen Rechteinhaber Sky und DAZN halten sich bisher noch bedeckt. Zudem ist fraglich, ob ARD und ZDF wieder leer ausgehen und europäischer Fußball hinter der Bezahlschranke bleibt.

Wer weiß, vielleicht ziehen Netflix, Google oder Apple bald nach. Irgendwann könnte es heißen: Vorbericht bei Sky, das Spiel bei Amazon Prime, die Halbzeitanalyse bei Netflix, den Nachbericht bei DAZN und die restlichen Spiele sehen Sie auf AppleTV. Es bleibt nur zu hoffen, dass es bis dahin nicht noch einen weiteren Konzern gibt, der die Sport-Streamingwelt für sich entdeckt.

Die Vereine freut es natürlich, denn die Fernseherlöse steigen immer weiter. Aber so entfernt sich nicht nur die europäische Fußballelite immer weiter von den restlichen Vereinen, sondern auch vom Fan. Die Übersicht über die verschiedenen Sender und Angebote zu behalten, ist jetzt schon schwierig. Der Spaß am Fußball gucken geht mir dadurch immer mehr verloren.