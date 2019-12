Anett Zimmermann

Letschin (MOZ) Die Gemeindevertreter in Letschin haben bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die Mitglieder des Tourismusbeirates benannt. Das sind Jürgen Müller und Antje Rochlitz aus Kienitz, Stefan Hessheimer aus Groß Neuendorf, Torsten Kohn und Christiane Axmann aus Sophienthal, Petra Jankowski aus Ortwig und zudem in der Gemeindeverwaltung tätig sowie Edgar Petrick, Leiter der Heimatstuben. Laut Bürgermeister Michael Böttcher war nach der Kommunalwahl im Mai eine Neuberufung notwendig.

Der Beirat soll den Tourismus als jungen und wachsenden Wirtschaftszweig in der Gemeinde stärker in die kommunalpolitische Arbeit integrieren, erläuterte er. Bis zu zehn Mitglieder könnten in dem Gremium mitwirken, fügte Böttcher hinzu und warb um weitere Unterstützer. Schließlich sei der Tourismus ein Wirtschaftsfaktor, der sich stetig nach oben entwickle.

Neu dabei ist Christiane Axmann, die anderen sechs Mitglieder gehörten bereits dem ersten Tourismusbeirat an, der im Januar 2018 berufen worden war. Auch diesmal gab es dazu Urkunden und Blumen. In ihrer Hauptsatzung hat die Gemeinde geregelt, dass sie Beiräte zur Vertretung der Interessen von Personengruppen wählen oder benennen kann. Die Mitglieder handeln auf Grundlage der Geschäftsordnung und des entsprechenden Paragrafen in der Hauptsatzung. Die Wahl des Vorsitzenden und eines Stellvertreters erfolgt dann aus der Mitte des Gremiums in der konstituierenden Sitzung.

Der bisherige Tourismusbeirat hatte die Neugestaltung des touristischen Leitsystems angeregt. In diesem Zusammenhang waren im Frühjahr die Info-Tafeln in Kienitz und Groß Neuendorf erneuert worden. Der Oder-Neiße-Radweg führt durch beide Ortsteile. Auf den Tafeln ist auch Platz für Werbung, etwa für Gastronomie, Kunst oder Übernachtung.