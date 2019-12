MOZ

Bernau Die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen sollen in Bernau gestärkt werden. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Kommune und der Verein "Kinderfreundliche Kommunen" am Dienstag unterzeichnet. Im nächsten Schritt soll nun ein Aktionsplan erstellt werden, um junge Menschen in der Hussitenstadt besser zu schützen, zu fördern und zu beteiligen. Für diesen vergibt der Verein dann das Siegel "Kinderfreundliche Kommune". Bei der Unterzeichnung des Papiers waren Bürgermeister André Stahl, die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte "Heideknirpse" Schönow, Silvia Werth, Vereinschef Dominik Bär und Jugendkoordinatorin Andrea Pagel (v.r.) sowie einige Kinder dabei.