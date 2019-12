MOZ

Strausberg Was kann ich aktiv gegen Rückenschmerzen tun? Wie schütze ich meine Wirbelsäule optimal vor Verletzungen? Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen, wenn es im Rücken zwickt? Fragen wie diese beantworten in der nächsten Sonntagsvorlesung des Krankenhauses Märkisch-Oderland am kommenden Wochenende Hagen Hommel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie, und Steffen König, Chefarzt der Klinik für Unfall- und wiederherstellende Chirurgie. Beide klären über die Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule auf. Nicht selten könne sich aus Rückenschmerzen ein chronisches Problem entwickeln. "Durch gezielte Diagnostik und Therapie erreichen wir in den meisten Fällen zumindest eine deutliche Linderung der Beschwerden", erklärt Hagen Hommel. Darum erfolge eine Behandlung in erster Linie konservativ mit Medikamenten oder Physiotherapie. Nur in den seltensten Fällen müssten die Patienten operiert werden. Anders sehe es nach einem Unfall aus. "Patienten, die mit Verletzungen an der Wirbelsäule zu uns kommen, versorgen wir operativ, aber auch konservativ", sagt Steffen König. In seiner Klinik behandelt er Patienten mit Wirbelkörperbrüchen und Bandscheibenerkrankungen.

Vorlesung zum Thema "Rund um die Wirbelsäule – Fragen und Antworten bei Erkrankungen und Unfällen", Sonntag, 10–11.30 Uhr, in der Cafeteria des Krankenhauses MOL, Prötzeler Chaussee 5