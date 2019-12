Conradin Walenciak

Velten (MOZ) Eintauchen in eine andere Welt, in der Bilder plötzlich zum Leben erwachen – in eine Welt, in der Menschen, deren Fotos gerade noch auf Zeitungspapier abgedruckt waren, plötzlich anfangen sich zu bewegen und zu sprechen: Was sich nach dem Alltag von Harry Potter anhört – in dessen Welt es selbstverständlich ist, dass Bilder und Gemälde quasi lebendig sind – ist inzwischen auch in der Realität angekommen.

Sören Linke aus Velten hat gemeinsam mit dem Berliner Philipp Bollmann eine Smartphone-App entwickelt, mit der genau das möglich wird. Nicht ohne Hintergedanken haben die beiden Entwickler ihrer App deshalb auch den Namen "Pottar" gegeben. Das "ar" steht dabei für den englischen Begriff "augmented reality", zu deutsch Realitätserweiterung.

Generation Harry Potter

"Wir kommen aus einer Generation, die mit den Büchern von Harry Potter aufgewachsen ist", sagt der 32-jährige Bollmann. "Die Emotionalität, die mit diesem Thema verbunden ist, versuchen wir zu nutzen." Zwar habe er mit elf Jahren noch nicht daran gedacht, aus der Fiktion Wirklichkeit werden zu lassen, aber mit den Möglichkeiten der heutigen Technik sei das eben umsetzbar.

Das Prinzip der App ist im Grunde ganz einfach: Das Smartphone wird über ein Foto gehalten, die interne Bilderkennungssoftware findet das verknüpfte Video dazu und spielt es ab. "Die Handhabung ist wirklich einfach. Das schafft sogar meine Oma, die sonst wenig mit Technik am Hut hat", sagt Linke und zeigt danach auf, dass die Anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind. "Ob Flyer, Zeitungsbilder, Plakate, Produktverpackungen – jedes Foto, zu dem ein Video hinterlegt ist, kann erkannt werden. Sogar Bilder, die auf T-Shirts gedruckt werden, können durch unsere App lebendig werden."

Der Gedanke hinter der App sei aber nicht, nur eine lustige Spielerei anzubieten. Linke und Bollmann geht es um mehr. "Wir wollen eine Brücke schlagen zwischen Print und Online", erklärt Bollmann. "Ein einfaches Foto stößt in seiner Darstellbarkeit zwangsläufig an Grenzen." Mit der App könnten nun Ton und Bewegung hinzugefügt werden. Trotzdem bleibe das eigentliche Print-Produkt im Fokus.

Das ist auch eine der Besonderheiten an der App, sagt Linke. Der 30-Jährige kennt sich aus in der Welt der Bewegtbilder, der gelernte Mediengestalter arbeitet seit fünf Jahren als Kameramann. "Der Nutzer richtet sein Handy die ganze Zeit auf das Foto und damit auf die Zeitung. Es wird keine zweite Ebene geöffnet." Das spielerische Element sei dabei ganz wichtig. Am anschaulichsten werde das, wenn man es einfach mal selbst ausprobiere. In der heutigen Print-Ausgabe des Generalanzeigers (11. Dezember) ist das sogar möglich.

Die Idee, Bilder lebendig zu machen, hatte Bollmann, als er ein Kunst-Buch herausbrachte und sich Gedanken gemacht hat, wie man die Erfahrung noch erweitern könnte. Hauptberuflich ist der 32-Jährige Betreuer einer privaten Kunstsammlung. Er hat Kunstgeschichte studiert, lernte dabei einen Sammler kennen, der ihn bat, seine Werke zu katalogisieren. Inzwischen investiert er aber auch viel Zeit in seine App. "Das wird immer aufwändiger", sagt er. "Aber ich glaube an das Produkt und an die Möglichkeiten, die es bietet."

Seit einem Jahr arbeiten Bollmann und Linke an ihrem Programm. In dieser Zeit haben die beiden bewusst auf Sponsoren verzichtet. "Gespräche, um Fremdkapital zu bekommen, haben wir nicht geführt, weil wir gesagt haben, dass wir das selbst produzieren können", sagt Bollmann. "Wir wollen das erstmal zum Laufen bringen." Sollte das Startup aber schnell wachsen, würde man darüber nachdenken.

Aktuell befinden sich die beiden Entwickler in Gesprächen mit einigen möglichen Kunden. "Wir glauben", so Bollmann, "dass wir Anfang des kommenden Jahres einige Vertragsabschlüsse erzielen werden." Große Nutzerzahlen könne das Unternehmen zwar noch nicht vorweisen, was aber eben auch der kurzen Zeit, die man erst am Markt sei, geschuldet sei. "Zunächst braucht es eben auch Unternehmen, die abgedruckte Bilder erlebbar machen wollen", sagt Bollmann.

Individuelle Preisabsprache

Einen Festpreis für die Nutzung der App gibt es aktuell noch nicht. "Bisher haben wir uns mit unseren Kunden immer individuell geeinigt", sagt Philipp Bollmann dazu. Kunden der App sind die, die Videos hochladen und mit Bildern verknüpfen. Der eigentliche Nutzer der App, also derjenige, der sein Handy auf ein Foto richtet und dann das Video sehen kann, muss nichts bezahlen.

Die beiden Entwickler sind überzeugt von der Zukunftsfähigkeit ihrer App. "Früher war dieser Gedanke, dass Zeitungsbilder sich bewegen, total magisch", sagt Bollmann. "Jetzt wird das Realität und erlebbar."

So geht es:

Um noch besser zu verstehen, was genau Sören Linke und Philipp Bollmann mit ihrer App möglich machen, ist das Foto zum Text mit der Pottar-App nutzbar.

Der erste Schritt um das Programm auszuprobieren: Die App muss heruntergeladen werden. Das funktioniert sowohl über ein Android-Smartphone als auch mit einem iPhone. Einfach im Suchfeld "Pottar" eingeben und installieren.

Das weitere Prozedere ist ganz einfach: App öffnen, ihr erlauben, Fotos und Videos aufzunehmen, dann im Menü ganz unten auf "goto camera" drücken.

Nun muss nur noch das Handy auf das Foto gerichtet werden. Danach wird das Video automatisch abgespielt. Mit einem Klick auf das Video kann es auch im Vollbildmodus gezeigt werden. Der Effekt ist aber noch besser, wenn man in der Normalansicht bleibt.

Der technische Ablauf der App ist im Grunde genauso einfach, wie deren Nutzung: Ein Foto wird mit einem Video verknüpft, die Bilderkennungssoftware findet das Video und spielt es ab.