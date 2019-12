Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt will alle Ampeln an Kreuzungen, für die sie im Stadtgebiet verantwortlich ist, im kommenden Jahr nach verkehrsrechtlichen, verkehrssicherheitstechnischen und baulichen Qualitätsmerkmalen untersuchen lassen. Dazu sollen im kommenden Jahr finanzielle Mittel im Haushalt bereitgestellt werden.

Die Stadt reagiert damit auf einen Antrag der SPD-Fraktion. Die hatte nach einem tödlichen Radfahrerunfall Ende Juli an der Kreuzung Oderlandstraße/Beeskower Straße gefordert, dass die Verwaltung einen Maßnahmenkatalog vorlegen soll, der die Sicherheit für Radfahrer im Kreuzungsbereich erhöht. Das könne zum Beispiel durch Änderungen bei den Ampelschaltungen oder bei der Verkehrsführung erfolgen.

Welche Änderungen erforderlich sind, soll im Ergebnis der Planungen in einem Maßnahmenkatalog aufgezeigt werden. Der soll aufzeigen, wie die Verkehrsknotenpunkte, wie Kreuzungen im Amtsdeutsch heißen, in Punkto Sicherheit und Leistungsfähigkeit erhalten und optimiert werden können, heißt es in einem Antwortschreiben der Stadtverwaltung auf den SPD-Antrag. Bei den Untersuchungen, die im Rahmen der Planung in Auftrag gegeben werden, sollen das Verkehrsaufkommen, der Verkehrsablauf, die Lenkung des Fuß- und Radfahrverkehrs, die Verkehrsbeschilderung, die Barrierefreiheit beziehungsweise das Blindenleitsystem, die Markierung, der Lärmschutz und schließlich die Beleuchtung berücksichtigt werden.

Regelmäßige Kontrolle

Wobei die Stadt nicht bei Null anfängt und das Thema Sicherheit nicht erst durch den tödlichen Unfall immer wieder auf der Agenda steht. "Durch die Polizei, die Mitarbeiter der Straßenbaubehörde und der Unteren Verkehrsbehörde, aber auch durch die Verkehrsüberwachung und den Straßenläufer werden die Verkehrsknoten, wie auch die in kommunaler Straßenlast liegenden Straßen, permanent überwacht, kontrolliert und begutachtet", betont die Stadtverwaltung. Gleichzeitig gebe es auch einen stetigen Austausch mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen und der dortigen Straßenmeisterei sowie den Wohnungswirtschaften als auch Bürgern. "Dadurch kommt die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht kontinuierlich nach. Beschädigungen, Missstände oder Auffälligkeiten können so zeitnah geprüft und beseitigt werden", betont die Verwaltung.

Unabhängig von dem geplanten Rundumschlag sind aber auch schon in diesem Jahr Nachrüstungen vorgenommen worden, zumal turnusmäßig mit der Verkehrsunfallkommission eine Verkehrsschau stattfindet. Die Ampeln werden darüber hinaus zwei Mal jährlich durch eine Fachfirma gewartet.

Akustischer Signalgeber

So wurde an der Kreuzung Werkstraße/Nordpassage ein akustischer Signalgeber installiert, der für sehbehinderte Bürger hilfreich ist. An der Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße, wo sich der tödliche Unfall mit einem Radfahrer ereignet hat, wurden die Änderungen der verkehrstechnischen Unterlagen in Auftrag gegeben. Was sich sehr umständlich anhört, ist erforderlich, um die Haltelinie für Radfahrer weiter nach hinten zu verlegen. Das hat zur Folge, dass auch die Ampelschaltung neu programmiert werden muss. Die sowie die Neumarkierung sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres erfolgen. Schon jetzt erscheint in der Ampel kombiniert ein Fußgänger und Radfahrer.