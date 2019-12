Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 3. Dezember hat die Polizei, dank eines aufmerksamen Anwohners, einen 36-jährigen Fahrraddieb in der Saarlouiser Straße gleichsam auf frischer Tat festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann nicht das erste Mal auf Diebestour gegangen war. "Die Kriminalpolizei hat in den Wohn- und Kellerräumen des 36-Jährigen mehrere Fahrräder und andere Gegenstände sichergestellt, die aus Diebstahlshandlungen

stammen", teilte am Dienstag ein Polizeisprecher mit. "Einige Räder und Gegenstände konnten aber noch keiner Strafanzeige zugeordnet werden", erklärte der Polizeisprecher. Aus diesem Grund bittet die Kriminalpolizei, mögliche Besitzer sich im Polizeirevier Eisenhüttenstadt zu melden. Unter der Telefonnummer 03364 4250 können Termine zur Besichtigung vereinbart werden. Die Polizeisprecher weist darauf hin, dass zu den vereinbarten Terminen in jedem Fall Eigentumsnachweise und Personaldokumente mitzubringen sind.

Laut Polizei handelt es sich bei den Rädern vorwiegend um Herren- und Sporträder. Sichergestellt wurden außerdem diverse Werkzeugkästen der Firmen Bosch, Mannesmann und HILTI u.a. sowie Fahrradrahmen und einzelne Räder von Fahrrädern.

Die Zuordnung der Fahrräder wäre einfacher, wenn sie codiert wären. Die Polizei bietet solche Codierungen in regelmäßigen Abständen kostenlos an.