Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) Wohlig warm ist es im geräumigen Wohnwagen der "Haltestelle" vom Caritasverband in Fürstenwalde. In der Kleiderkammer haben es sich Efeline Rieck und Anke Detzner gemütlich gemacht.

Sie warten auf Kundschaft, die in den Wintermonaten vor allem nach warmen Pullovern, Winterjacken und -schuhen Ausschau hält. Oftmals ist das Angebot jedoch zu knapp, um mit den Wünschen mithalten zu können, bedauert Ingrid Freninez, die Leiterin des sozialen Zentrums "Haltestelle". "Wir haben schon schöne Wintersachen bekommen, aber es fehlt momentan vor allem an Winterschuhen und Babykleidung", sagt sie.

Die Kleiderkammer in der Rauener Straße ist auf private Spenden angewiesen. Hier finden Kunden in vier Räumen von Geschirr, Küchengeräten, Damen- und Herrenkleidung bis hin zu Babysachen und Spielzeug alles. Die einzigen Kriterien: sauber und funktionstüchtig müssen die Dinge sein. "Bevor wir etwas zum Kauf anbieten, sortieren wir alles aus, was schmutzig, zerrissen, kaputt oder hygienisch bedenklich ist. Federdecken und -kissen nehmen wir zum Beispiel nicht an. Unterwäsche nur, wenn sie noch neu verpackt ist", erklärt die Leiterin. Efeline Rieck und Anke Detzner hatten Dienstagvormittag einiges zu tun. Neben Wintersachen sind goldene, rote und roséfarbene Kugeln sowie Lichterketten gespendet worden, die von den beiden Ehrenamtlerinnen kontrolliert und einsortiert werden müssen.

Prinzipiell dürfe jeder vorbeikommen, der spenden will oder bedürftig ist, sagt Freninez. "Hier kann jeder für einen freiwilligen Obolus einkaufen, ohne seine Bedürftigkeit nachweisen zu müssen." Die meisten Käufer seien ohnehin Stammkunden. Dazu gehören auch die Krankenhäuser in Eisenhüttenstadt, Bad Saarow und Rüdersdorf. Es komme gar nicht so selten vor, dass dort mittellose oder obdachlose Menschen versorgt werden, erklärt die Leiterin. "Denen schicken wir dann Sachen zu." In den zwanzig Jahren, in denen sie schon für die Kleiderkammer tätig ist, habe sich bereits ein festes Netzwerk von Helfern gebildet.

Gebrauchtes immer beliebter

Neue Gesichter treffe Freninez hin und wieder allerdings schon. Der Bedarf steige seit einigen Jahren stetig, sagt die Leiterin. Das habe aus ihrer Sicht auch mit dem neuen Umweltbewusstsein zu tun. Nicht nur bedürftige Menschen kämen, um sich gebrauchte Kleidung auszusuchen, sondern auch jene, die aus Prinzip nicht ständig Neues kaufen wollen. "Durch die großartigen Spenden der Fürstenwalder haben wir auch sehr ausgefallene Sachen anzubieten, die vor allem Kunden kaufen, die nichts von der Stange haben möchten."