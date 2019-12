Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Drei Mietverträge sind schon unterschrieben, die ersten Möbel in den neuen Wohnungen aufgestellt. Das einst als Druckhaus für die Beeskower Lokalzeitung errichtete Gebäude in der Bahnhofstraße 33/34 ist im Komplex mit der Weststraße 18 für gut drei Millionen Euro saniert worden. Nun gibt es 13 neue Wohnungen, die barrierefrei zu erreichen sind. Gestern hat Bürgermeister Frank Steffen den Komplex an den Arbeiter-Samariter-Bund übergeben. Die Stadt bleibt Eigentümer, der ASB tritt als Vermieter der Wohnungen auf und bietet weitere Serviceleistungen an. Zur Grundversorgung für alle künftigen Bewohner des Hauses gehören der Hausnotruf, Beratungsleistungen und die Nutzung des Begegnungszentrums und des Pflegebades in der Kupferschmiede 1. Das gegenüberliegende Objekt wird bereits seit Jahren vom ASB betreut.

Klaus-Dieter Schepler, Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes Ostbrandenburg, der wie Frank Steffen den Kooperationsvertrag unterzeichnete, lobt die Beeskower Verwaltung für die Umsetzung des Projekt. "Hier wird in Richtung der Bürger gedacht", sagte er. Frank Steffen hob hervor, dass man durch die Kombination von städtischem Engagement und der Nutzung von Fördermitteln Wohnungen mit moderaten Mieten schaffen konnte. Dies sei ein besserer Weg als ein gesetzlicher Mietendeckel wie in Berlin. Planer und Baubetriebe hätten bewiesen, dass man das historische Ambiente eines Gebäudes erhalten und gleichzeitig eine zeitgemäße Nutzung ermöglichen könne. Und das war durchaus eine große Herausforderung. Als die damalige Bauministerin Kathrin Schneider Anfang 2018 in Beeskow war, hatte Jochen Nagel, der das Projekt als Verantwortlicher im Beeskower Bauamt betreut, nicht ohne Grund Angst, dass die Ministerin oder jemand aus ihrer Begleitung beim Rundgang im Haus durch die Decke bricht. Auch das erzählte der Bürgermeister beim kleinen Festakt im Hof des Hauses, zu dem es Bratwurst und Glühwein für die am Bau beteiligten Partner und die ersten Bewohner gab.

Mit den neuen Wohnungen, betonte er weiter, kämen auch wieder mehr Menschen in die Innenstadt. Das sei gut für den Einzelhandel und die Dienstleister in Beeskow. Die Bewohner könnten zudem viele Arztpraxen in unmittelbarer Nähe nutzen.

ASB sieht weiter hohen Bedarf

Das jetzt übergebene Haus direkt neben der Stadtmauer hat nicht nur neue Decken und sanierte Erker, sondern auch einen Aufzug, eine moderne Heizungsanlage und Nebengelass für die Mieter. Die Wohnungen sind barrierefrei, alle Bäder verfügen über große Duschen. Das helle Grün der Fassade ist gleichermaßen dezent und auffällig.

Vielleicht im Februar, spätestens im März, schätzt ASB-Projektleiter Peter Gläser, der für die Vermietung des Hauses verantwortlich zeichnet, werden wohl alle Wohnungen bezogen sein. In drei Fällen ist die Entscheidung, wer einziehen kann, noch nicht gefallen. Das hänge auch mit Formalitäten, Einkommensnachweisen und der Vorlage von Wohnberechtigungsscheinen zusammen, so Gläser. Bewerber gebe es viel mehr als Wohnungen. Knapp 70 hätten sich nach dem Tag der offenen Tür im Juli bei ihm gemeldet. Gläser sagt, dass der Bedarf an betreuten, barrierefreien Wohnungen immens hoch sei. Das gelte überall. Allein der ASB betreibt gut 120 solcher Wohnungen, neben Beeskow unter anderem in Frankfurt.