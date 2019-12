Monika Rassek

Ortsmarke Weiße Leinentischwäsche, dekorativ gefaltete Servierten, brennende Kerzen, verführerische Leckereien, duftender Kaffee und Musik. Es war voll am Dienstag und kein einziger Stuhl frei. Mittlerweile gehört die Weihnachtsfeier der Tafel, ein Angebot des Vereins Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) aus Erkner, zu den guten Beeskower Traditionen. Leiterin Marita Schwarz hatte schon im Vorfeld mit ihrem Team die Räume umgeräumt und geschmückt. Dennoch war es eng, aber gemütlich. "Den Kuchen hat uns Bäcker Kühla aus Goyatz gesponsert, die Süßigkeiten für die Kinder haben wir in den Supermärkten gesammelt", erzählt Marita Schwarz.

Ganz besonders freut sie sich über die Geschenke, die der Weihnachtsmann den Kindern überreichen kann: "Mitarbeiter von Mercedes Benz aus Fürstenwalde haben wunderschöne Geschenke für die Kinder gepackt." Doch längst nicht alles ist rosarot. Das weiß auch Yvonne Ziolek von der Beeskom, die Klienten zur Feier begleitet hat: "Es ist wichtig und notwendig, dass es die Tafel gibt." Doch schöner wäre es, wenn die Tafeln nicht gebraucht würden.

Siegfried Unger, Vorstandsvorsitzender der Gefas, feierte mit den Gästen: "Deutschland ist so reich, aber auch sehr arm." In Deutschland gebe es 990 Tafeln mit 1,65 Millionen Kunden, davon 44 Tafeln in Berlin-Brandenburg – wobei in Berlin lediglich eine Tafel arbeitet, die jedoch viele Ausgabestellen unterhält.