Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Offene Brief der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH) an alle Fraktionen des Stadtparlaments gegen die zum 1. Januar in Kraft tretende Preiserhöhung für Fernwärme zeigt Früchte. Die Stadtverordneten werden heute Abend darüber beraten, ob die Stadtwerke mit einer Million Euro unterstützt werden. Das Geld soll dafür genutzt werden, die beschlossene Preissteigerung um 13 Prozent zu mildern.

"Mit dieser Million könnten etwa 60 Prozent der Preiserhöhung ausgeglichen werden", sagt CDU-Fraktionschef Werner Scheeren. Für eine 60 Quadratmeter große Wohnung würde das statt der bisher von den Stadtwerken veranschlagten Mehrbelastung pro Jahr von 120 Euro nur eine solche von 48 Euro bedeuten. Die CDU hat diese Finanzspritze in die Diskussion gebracht. Diesem Antrag hat sich mittlerweile die SPD angeschlossen. Auch Grüne und Linke wollen gegen die Preissteigerung vorgehen, präsentieren aber andere Vorschläge. So schlagen die Grünen vor, den Zuschuss bis 2022 in drei Jahresscheiben zu zahlen. "Wir wollen die Preiserhöhung so über drei Jahre strecken", sagt Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck. Zudem fordert sie, den Grundpreis weniger stark anzuheben, dafür – wie bislang üblich – den Arbeitspreis auf höherem Niveau zu halten. Nur dann habe der Kunde den Anreiz, Energie zu sparen.

Die Linke fordert den Bürgermeister auf, als Gesellschafter der Stadtwerke die beschlossene Preissteigerung um 13 Prozent zurückzunehmen. Stattdessen soll der Preis in den nächsten vier Jahren um jeweils höchstens drei Prozent steigen. Fraktionschefin Ursel Degner weist darauf hin, dass der von den Stadtwerken beschlossene Fernwärmepreis "weit über den Preisen liegt, die im Land Brandenburg durchschnittlich bezahlt werden".

Die geplante Finanzspritze aus dem Stadthaushalt wird von CDU, SPD und Grünen davon abhängig gemacht, prüfen zu lassen, ob der Zuschuss rechtlich zulässig ist.