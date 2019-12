MOZ

Pinnow (MOZ) Auf der Verbindungsstraße zwischen Pinnow und Kaakstedt kam es am Dienstag zu zwei Unfällen. Gegen acht Uhr war eine 49-Jährige mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden die Fahrerin sowie ein im Auto befindliches sechs Jahre altes Kind verletzt. Beide wurden in das Templiner Krankenhaus gebracht. In unmittelbarer Nähe kam es knapp eine Stunde später zu einem weiteren Unfall. Dabei war ein VW Passat von der Straße abgekommen und auf einem Acker gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt.