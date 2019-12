Jürgen Anke, Maike Prüfer

Bernau Der 1. Ju-Jutusu-Verein Bernau konnte sich beim diesjährigen Nikolaus-turnier ganz besonders freuen. 148 Kämpfer aus 17 Vereinen waren in Sachsen-Anhalt am Start. Die Barnimer holten Platz 3 in der Mannschaftswertung, obwohl sie nur Starter in den Altersklassen U 10, U 12 und U 14 dabei hatten.

Erste Plätze errangen dort Lara Maciejek und Vincent Keppler (U 14) sowie Jara Schwerdtner, Nero Bleisch und Nathan Boduch in der U 10. Nathan musste sich schon in der U 10 in einem Doppelpool bis ganz nach oben kämpfen. Er hat dabei gute Nervenstärke bewiesen. Lara zeichnete sich insbesondere durch gute Techniken in Part I (Schläge/Tritte) und in Part II (Würfe) aus. Vincent hatte zwar nur einen Gegner, musste aber dreimal gegen ihn antreten, da jeder je einen Kampf gewonnen hatte und es dann zu einem Entscheidungskampf kam. Vincent konnte sich jedoch von Runde zu Runde steigern und holte Gold.

Souverän durchgesetzt

Die Silbermedaille konnten sich Mika Urban (U 10), Dennis Rumler (U 12), Natalie Tkach und Nic Parschke (U 14) umhängen.

Mika verlor zwar seinen ersten Kampf, konnte sich dann aber souverän durchsetzen und gewann seine nächsten beiden Fights eindeutig. Dennis verlor erst den dritten Finalkampf. Natalie nimmt noch nicht lange an Fighting-Wettkämpfen teil. Ihr gelang es jedoch schon gut, während des Wettkampfes Trainerhinweise aufzunehmen und umzusetzen. Dritte Plätze erkämpften Janne Schwerdtner (U 12), Willi Rumler und Moritz Koppe (beide U 10). Janne verlor seinen zweiten Kampf gegen den späteren Sieger und war damit raus. Willi zeigte gute Leistungen und wurde damit mit der Bronze-Medaille belohnt.

Auch Elias, Alexander, Jeffrey und William vom 1. Ju-Jutsu Verein Bernau, die es nicht auf das Podium geschafft haben, haben sich im wahrsten Sinne des Wortes gut geschlagen und konnten Wettkampferfahrung sammeln. Es ist nicht immer einfach, seine Aufregung abzuschalten. Das Nikolausturnier, ausgerichtet vom Bushido Schönebeck, bietet aber für alle wirklich immer einen schönen Jahresausklang.

Gold für Randori

Der zweite Hussitenstädter Verein, "Randori Bernau", trat nur mit Kämpferin Willma Keppler an. Sie machte aber ihrem Verein alle Ehre, indem sie zum einen eine Goldmedaille erkämpfte und zum anderen in ihrer Altersklasse auch als beste Technikerin mit einem Pokal ausgezeichnet wurde.

Auch junge Kämpfer aus der U 10 und U 12 vom PSV Basdorf waren in Schönebeck dabei. Fenja Stranz gewann in der U 10 alle ihre Kämpfe und schnappte sich Platz 1 und Gold. Maya Buchleitner unterlag gegen Fenja im direkten Duell und wurde Zweite. Ihre Schwester Lisa kämpfte in der U 12, wo sie sich nach dem Sieg im ersten Kampf im zweiten ihrer Rivalin aus Thüringen geschlagen geben musste und Zweite wurde.

Die Basdorfer Jungs waren ähnlich erfolgreich. Alexander Stauch schaffte es in der U 10 nach zwei Siegen ins Finale, das er leider verlor. Niclas Geißler (U 10) hatte die meisten Kämpfe. In einem Fünfer-Pool verlor er leider seinen Auftaktkampf. Danach steigerte er sich erheblich, zeigte immer wieder schöne Würfe und hielt meistens seine Gegner fest. Somit konnte er alle weiteren Kämpfe gewinnen, auch gegen den späteren Sieger. Am Ende belegte er den dritten Platz. Die Trainer waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.