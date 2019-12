Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Sonst pauken sie für ihre Ausbildung zum Tierwirt, Tischler, Holzarbeiter oder Gartenlandschaftsbauer, doch am Dienstag gestaltete sich der Unterricht doch etwas anders: 20 Azubis des 1. und 2. Lehrjahres des Oberstufenzentrums "Märkisch-Oderland" (OSZ) verbrachten ihren Tag in der Seelower Bildungseinrichtung mit zehn Schülern des Partner-OSZ aus dem polnischen Kamien Mały. Das Dorf liegt Landkreis Gmina Witnica im Landkreis Gorzów in der Woiwodschaft Lebus im Westen Polens.

Kaum hatten sich die Gäste und Seelower OSZ-Schüler in der Cafeteria bekannt gemacht, wurden sie bunt gemixt in vier Gruppen aufgeteilt. Einige gingen mit Lehrer Uwe Werner zum Holzbauprojekt, andere kochten mit Yvonne Simon in der Küche reichlich Chilli con carne und Sultanscurry. Bei Carina Werner und Dörte Grasmay trafen sich auch viele Schüler im einstigen Floristen-Raum. Hier wurde aus Wolle viele Schneemänner, aber auch Eulen und Schafe gewickelt und Weihnachtsgestecke gebastelt. "Das habe ich zum letzten Mal in der Kita gemacht", erzählte der angehende Maurer Robert Schröder (20) aus Ihlow, der beim Umgang mit Steckmasse, Grün sowie Deko-Materialien aber dafür erstaunlich viel Geschick bewies. Die Gestecke und Holz- Kunstwerke kommen nach Polen. Dort werden die Seelower Schüler am OSZ zu Gast sein und ihr Weihnachtsprojekt im Rahmen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit fertigstellen – das gibt es schon im 15. Jahr.