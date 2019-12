Auszug aus dem 23-stündigen Programm

Eröffnung Fr 16 Uhr, 16.45 Uhr Weihnachtszauber mit Rudi Eichhorn, 17.15 Uhr Turmbläser in St. Marien, 18 Uhr Adventsandacht St. Marien, 18.30 Uhr "Good Gold Oldie"; Sa 13.10 Uhr Fürstenwalder Adventsbläser, 16 Uhr Nena-Lena Weihnachtsshow, 17 Uhr Musik zum Advent bei Kerzenschein in St. Marien, 18.30 Uhr Country Weihnacht; So 10 Uhr Gottesdienst zum Advent St. Marien, 13.10 Uhr Musiktheater Nine Mond, 15.30 Uhr Mädchen Machen Musik, 17.30 Uhr Finale mit dem Weihnachtsmann⇥sam