Mathias Puddig

Berlin (NBR) Julia Klöckner (CDU) liebt den Wald. "Für mich ist der Wald eine Oase der Erholung", sagt die Landwirtschaftsministerin und lädt deshalb alle zu einem "Spaziergang durch unsere Wälder" ein. Persönlich ist sie zwar nicht dabei, doch ihr Ministerium hat immerhin eine App publiziert, die die Nutzer durchs Dickicht des Waldes leiten soll.

Der Bundesrechnungshof ist damit allerdings gar nicht zufrieden. Denn alle Bundesbehörden zusammen haben 2019 fast fünf Millionen Euro für die Entwicklung von Apps ausgegeben, ohne aber zu formulieren, was damit eigentlich erreicht werden soll. "Verschwendung in Millionenhöhe" urteilt der Bundesrechnungshof deshalb – und listet gleich 28 Prüfungsergebnisse auf, die der Bundestag in den kommenden Monaten zu beraten hat. "Uns interessiert: Wo hat der Bund seine Mittel nicht regelkonform oder unwirtschaftlich eingesetzt?", sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller anlässlich der Veröffentlichung des 300-Seiten-Berichts seiner Behörde. Und die meisten der Ergebnisse sind für den Staat sogar noch deutlich teurer als die kritisierten Behörden-Apps. Drei Beispiele:

Klimaschädliche Subventionen des Nahverkehrs: Werden Busse im öffentlichen Nahverkehr subventioniert, dann richtet sich die Höhe der Bezuschussung nach dem Verbrauch. Je mehr Diesel (99 Prozent der Busse fahren mit Diesel) verbraucht wird, desto höher die Entlastung für die Betriebe. Aus Klimaschutz-Sicht macht diese Förderung in Milliardenhöhe natürlich keinen Sinn. Ausschlaggebend sollten deshalb ökologische und nachhaltige Kriterien wie Schadstoffklassen und Energieeffizienz sein, sagt Scheller.

Panzer ohne Gefechtssimulator: Seit vier Jahren nutzt die Bundeswehr den Puma, den schwersten, stärksten und teuersten Schützenpanzer der Welt. Trotzdem gibt es für die Ausbildung noch keinen Gefechtssimulator. Stattdessen üben die Soldaten im Panzer selbst. Die Folgen: Verschleiß, Kosten für die Instandsetzung und folglich Mehrkosten in Millionenhöhe. Scheller nennt diesen Zustand "sehr unglücklich".

Mangelnde Übersicht über Hochbauprojekte: Jedes Jahr gibt der Bund eine Milliarde Euro für den zivilen Hochbau aus – und kann doch nicht überblicken, wo genau das Geld eigentlich hinfließt. Grund dafür ist laut Bundesrechnungshof, dass das Innenministerium den Aufbau eines IT-Systems verzögert, das die Daten zu den Baumaßnahmen sammeln und analysieren und so Schwachstellen finden soll. Vor allem, wenn Baumaßnahmen des Bundes teurer werden, lassen sich die Gründe dafür nicht analysieren. Das Innenministerium verspricht indes Abhilfe: Die Datenbank soll nun aufgebaut werden, eine Inbetriebnahme bis 2021 erscheine realistisch, teilt das Ministerium mit.